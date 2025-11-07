හුවමාරුවDEX+
සජීවී Flyte AI සඳහා අද මිල 0 USD කි. FLYTE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FLYTE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

FLYTE ගැන වැඩි විස්තර

FLYTE මිල තොරතුරු

FLYTE යනු කුමක්ද

FLYTE නිල වෙබ් අඩවිය

FLYTE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FLYTE මිල පුරෝකථනය

Flyte AI ලාංඡනය

Flyte AI මිල (FLYTE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 FLYTE සිට USD සජීවී මිල:

$0.00083411
+1.40%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
Flyte AI (FLYTE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:00:50 (UTC+8)

Flyte AI (FLYTE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0
$ 0.00254651
$ 0
-1.81%

+1.43%

-24.48%

-24.48%

Flyte AI (FLYTE) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර FLYTE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FLYTEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00254651 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FLYTE පසුගිය පැය තුල, -1.81% කින්, පැය 24 තුල, +1.43% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -24.48% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Flyte AI (FLYTE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 834.11K
--
$ 834.11K
1.00B
1,000,000,000.0
Flyte AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 834.11K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් FLYTE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 834.11K කි.

Flyte AI (FLYTE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Flyte AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Flyte AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Flyte AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Flyte AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+1.43%
දින 30 යි$ 0+42.53%
දින 60 යි$ 0-17.73%
දින 90 යි$ 0--

Flyte AI (FLYTE) යනු කුමක්ද

Flyte AI is a crypto native flight booking agent built for a faster, smarter travel experience. Unlike sites like Expedia, Google Flights, or Kayak that leave you comparing options and handling checkout, Flyte AI does it all. It finds the best flight, books it, and handles payment using crypto.

This is not just a concept. The agent is live and has already booked real flights using crypto. Join the waitlist to get early access codes and be one of the first to fly agentically.

https://flyteai.io

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Flyte AI (FLYTE) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Flyte AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Flyte AI (FLYTE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Flyte AI (FLYTE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Flyte AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Flyte AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

FLYTE දේශීය මුදල් වෙත

Flyte AI (FLYTE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Flyte AIFLYTE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FLYTE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Flyte AI (FLYTE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Flyte AI (FLYTE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FLYTE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
FLYTE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FLYTE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Flyte AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FLYTE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 834.11K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FLYTE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FLYTE හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
FLYTE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00254651 USD ක ATH මිලක් FLYTE අත්කර ගති.
FLYTE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් FLYTE අත්කර ගති.
FLYTE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FLYTE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී FLYTE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FLYTE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FLYTE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

