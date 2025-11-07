Flyte AI මිල (FLYTE)
Flyte AI (FLYTE) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර FLYTE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FLYTEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00254651 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FLYTE පසුගිය පැය තුල, -1.81% කින්, පැය 24 තුල, +1.43% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -24.48% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Flyte AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 834.11K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් FLYTE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 834.11K කි.
අද දිනය තුළ, Flyte AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Flyte AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Flyte AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Flyte AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+1.43%
|දින 30 යි
|$ 0
|+42.53%
|දින 60 යි
|$ 0
|-17.73%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Flyte AI is a crypto native flight booking agent built for a faster, smarter travel experience. Unlike sites like Expedia, Google Flights, or Kayak that leave you comparing options and handling checkout, Flyte AI does it all. It finds the best flight, books it, and handles payment using crypto.
This is not just a concept. The agent is live and has already booked real flights using crypto. Join the waitlist to get early access codes and be one of the first to fly agentically.
Flyte AIFLYTE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FLYTE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
