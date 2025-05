Quantum R. Ledger (QRL) යනු කුමක්ද

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

MEXC වෙතින් Quantum R. Ledger ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Quantum R. Ledger ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට QRL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Quantum R. Ledger ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Quantum R. Ledger මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Quantum R. Ledger මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Quantum R. Ledger,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. QRL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Quantum R. Ledgerමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Quantum R. Ledger මිල ඉතිහාසය

QRLහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් QRLහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Quantum R. Ledger මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Quantum R. Ledger (QRL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Quantum R. Ledger මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Quantum R. Ledger MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1QRL සිට VNDවෙත ₫ 10,924.09164 1QRL සිට AUDවෙත A$ 0.660362 1QRL සිට GBPවෙත £ 0.31953 1QRL සිට EURවෙත € 0.3791756 1QRL සිට USDවෙත $ 0.42604 1QRL සිට MYRවෙත RM 1.8234512 1QRL සිට TRYවෙත ₺ 16.5047896 1QRL සිට JPYවෙත ¥ 62.074028 1QRL සිට RUBවෙත ₽ 34.2408348 1QRL සිට INRවෙත ₹ 36.469024 1QRL සිට IDRවෙත Rp 6,984.2611776 1QRL සිට KRWවෙත ₩ 593.36721 1QRL සිට PHPවෙත ₱ 23.773032 1QRL සිට EGPවෙත £E. 21.4809368 1QRL සිට BRLවෙත R$ 2.3986052 1QRL සිට CADවෙත C$ 0.5921956 1QRL සිට BDTවෙත ৳ 51.6658708 1QRL සිට NGNවෙත ₦ 681.664 1QRL සිට UAHවෙත ₴ 17.6636184 1QRL සිට VESවෙත Bs 39.19568 1QRL සිට PKRවෙත Rs 119.7044588 1QRL සිට KZTවෙත ₸ 217.4763784 1QRL සිට THBවෙත ฿ 14.2126944 1QRL සිට TWDවෙත NT$ 12.8493664 1QRL සිට AEDවෙත د.إ 1.5635668 1QRL සිට CHFවෙත Fr 0.3536132 1QRL සිට HKDවෙත HK$ 3.323112 1QRL සිට MADවෙත .د.م 3.9749532 1QRL සිට MXNවෙත $ 8.2523948

Quantum R. Ledger සම්පත්

Quantum R. Ledger පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Quantum R. Ledger පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Quantum R. Ledger (QRL) හි මිල කීයද? Quantum R. Ledger (QRL)හි සජීවී මිල 0.42604 USD වේ. Quantum R. Ledger (QRL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Quantum R. Ledger හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 28.94M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ QRLහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.42604 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Quantum R. Ledger (QRL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Quantum R. Ledger (QRL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 67.94M USD වේ. Quantum R. Ledger (QRL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Quantum R. Ledger (QRL) හි ඉහළම මිල 1.28 USD වේ. Quantum R. Ledger (QRL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Quantum R. Ledger (QRL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 10.09K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

