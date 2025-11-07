Flagship by Virtuals මිල (FYI)
Flagship by Virtuals (FYI) තත්ය කාලීන මිල $0.00483893. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00428414 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00498026 ක උපරිම අගයක් අතර FYI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FYIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.02405088 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00218454 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FYI පසුගිය පැය තුල, -1.77% කින්, පැය 24 තුල, +3.99% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.84% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Flagship by Virtuals හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 431.91K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 89.26M සමඟින් FYI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 4.84M කි.
අද දිනය තුළ, Flagship by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00018547 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Flagship by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001183007 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Flagship by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0029761708 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Flagship by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.00018547
|+3.99%
|දින 30 යි
|$ -0.0001183007
|-2.44%
|දින 60 යි
|$ -0.0029761708
|-61.50%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Flagship is an AI trading platform that generates alpha from crypto sentiment. It tracks 12.5M traders and analyzes over 1M messages daily to catch potential early market shifts.
Our AI Agents publish live signals in real time, giving you a front-row seat to potential early market moves. Today, you can track and stake on those signals. Soon, you’ll have the option to follow their real trades directly.
Flagship’s mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.
හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Flagship by Virtuals (FYI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Flagship by Virtuals (FYI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Flagship by Virtuals සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.
දැන් Flagship by Virtuals මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!
Flagship by VirtualsFYI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FYI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
