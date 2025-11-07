හුවමාරුවDEX+
සජීවී Flagship by Virtuals සඳහා අද මිල 0.00483893 USD කි. FYI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FYI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

FYI ගැන වැඩි විස්තර

FYI මිල තොරතුරු

FYI යනු කුමක්ද

FYI ධවල පත්‍රිකාව

FYI නිල වෙබ් අඩවිය

FYI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FYI මිල පුරෝකථනය

Flagship by Virtuals ලාංඡනය

Flagship by Virtuals මිල (FYI)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 FYI සිට USD සජීවී මිල:

$0.00483893
$0.00483893$0.00483893
+3.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Flagship by Virtuals (FYI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:00:36 (UTC+8)

Flagship by Virtuals (FYI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00428414
$ 0.00428414$ 0.00428414
පැය 24 පහළ
$ 0.00498026
$ 0.00498026$ 0.00498026
24H ඉහළ

$ 0.00428414
$ 0.00428414$ 0.00428414

$ 0.00498026
$ 0.00498026$ 0.00498026

$ 0.02405088
$ 0.02405088$ 0.02405088

$ 0.00218454
$ 0.00218454$ 0.00218454

-1.77%

+3.99%

-7.84%

-7.84%

Flagship by Virtuals (FYI) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00483893. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00428414 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00498026 ක උපරිම අගයක් අතර FYI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FYIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.02405088 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00218454 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FYI පසුගිය පැය තුල, -1.77% කින්, පැය 24 තුල, +3.99% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.84% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Flagship by Virtuals (FYI) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 431.91K
$ 431.91K$ 431.91K

--
----

$ 4.84M
$ 4.84M$ 4.84M

89.26M
89.26M 89.26M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Flagship by Virtuals හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 431.91K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 89.26M සමඟින් FYI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 4.84M කි.

Flagship by Virtuals (FYI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Flagship by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00018547 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Flagship by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001183007 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Flagship by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0029761708 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Flagship by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00018547+3.99%
දින 30 යි$ -0.0001183007-2.44%
දින 60 යි$ -0.0029761708-61.50%
දින 90 යි$ 0--

Flagship by Virtuals (FYI) යනු කුමක්ද

Flagship is an AI trading platform that generates alpha from crypto sentiment. It tracks 12.5M traders and analyzes over 1M messages daily to catch potential early market shifts.

Our AI Agents publish live signals in real time, giving you a front-row seat to potential early market moves. Today, you can track and stake on those signals. Soon, you’ll have the option to follow their real trades directly.

Flagship’s mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Flagship by Virtuals මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Flagship by Virtuals (FYI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Flagship by Virtuals (FYI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Flagship by Virtuals සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Flagship by Virtuals මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

FYI දේශීය මුදල් වෙත

Flagship by Virtuals (FYI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Flagship by VirtualsFYI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FYI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Flagship by Virtuals (FYI) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Flagship by Virtuals (FYI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FYI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00483893 USD වේ.
FYI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FYI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00483893 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Flagship by Virtuals හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FYI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 431.91K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FYI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FYI හි සංසරණ සැපයුම 89.26M USD වේ.
FYI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.02405088 USD ක ATH මිලක් FYI අත්කර ගති.
FYI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00218454 USD ක ATL මිලක් FYI අත්කර ගති.
FYI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FYI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී FYI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FYI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FYI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:00:36 (UTC+8)

Flagship by Virtuals (FYI) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

