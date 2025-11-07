හුවමාරුවDEX+
සජීවී Figure Heloc සඳහා අද මිල 1.03 USD කි. FIGR_HELOC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FIGR_HELOC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

FIGR_HELOC ගැන වැඩි විස්තර

FIGR_HELOC මිල තොරතුරු

FIGR_HELOC යනු කුමක්ද

FIGR_HELOC ධවල පත්‍රිකාව

FIGR_HELOC නිල වෙබ් අඩවිය

FIGR_HELOC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FIGR_HELOC මිල පුරෝකථනය

Figure Heloc ලාංඡනය

Figure Heloc මිල (FIGR_HELOC)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 FIGR_HELOC සිට USD සජීවී මිල:

$1.03
$1.03$1.03
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Figure Heloc (FIGR_HELOC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:49:35 (UTC+8)

Figure Heloc (FIGR_HELOC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1.029
$ 1.029$ 1.029
පැය 24 පහළ
$ 1.033
$ 1.033$ 1.033
24H ඉහළ

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 0.155357
$ 0.155357$ 0.155357

--

-0.01%

+340.31%

+340.31%

Figure Heloc (FIGR_HELOC) තත්‍ය කාලීන මිල $1.03. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.029 ක අවම අගයක් සහ $ 1.033 ක උපරිම අගයක් අතර FIGR_HELOC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FIGR_HELOCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.37 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.155357 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FIGR_HELOC පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -0.01% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +340.31% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 13.90B
$ 13.90B$ 13.90B

--
----

$ 13.90B
$ 13.90B$ 13.90B

13.49B
13.49B 13.49B

13,486,934,495.41
13,486,934,495.41 13,486,934,495.41

Figure Heloc හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 13.90B සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 13.49B සමඟින් FIGR_HELOC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 13486934495.41 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 13.90B කි.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Figure Helocහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001794 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Figure Helocහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0349655130 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Figure Helocහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0313870870 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Figure Helocහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0001794-0.01%
දින 30 යි$ +0.0349655130+3.39%
දින 60 යි$ +0.0313870870+3.05%
දින 90 යි$ 0--

Figure Heloc (FIGR_HELOC) යනු කුමක්ද

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

Figure Heloc මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Figure Heloc (FIGR_HELOC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Figure Heloc (FIGR_HELOC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Figure Heloc සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Figure Heloc මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

FIGR_HELOC දේශීය මුදල් වෙත

Figure Heloc (FIGR_HELOC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Figure HelocFIGR_HELOC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FIGR_HELOC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Figure Heloc (FIGR_HELOC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Figure Heloc (FIGR_HELOC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FIGR_HELOC හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.03 USD වේ.
FIGR_HELOC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FIGR_HELOC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.03 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Figure Heloc හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FIGR_HELOC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 13.90B USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FIGR_HELOC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FIGR_HELOC හි සංසරණ සැපයුම 13.49B USD වේ.
FIGR_HELOC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.37 USD ක ATH මිලක් FIGR_HELOC අත්කර ගති.
FIGR_HELOC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.155357 USD ක ATL මිලක් FIGR_HELOC අත්කර ගති.
FIGR_HELOC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FIGR_HELOC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී FIGR_HELOC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FIGR_HELOC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FIGR_HELOC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Figure Heloc (FIGR_HELOC) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

