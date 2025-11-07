Figure Heloc මිල (FIGR_HELOC)
--
-0.01%
+340.31%
+340.31%
Figure Heloc (FIGR_HELOC) තත්ය කාලීන මිල $1.03. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.029 ක අවම අගයක් සහ $ 1.033 ක උපරිම අගයක් අතර FIGR_HELOC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FIGR_HELOCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.37 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.155357 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FIGR_HELOC පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -0.01% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +340.31% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Figure Heloc හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 13.90B සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 13.49B සමඟින් FIGR_HELOC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 13486934495.41 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 13.90B කි.
අද දිනය තුළ, Figure Helocහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001794 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Figure Helocහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0349655130 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Figure Helocහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0313870870 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Figure Helocහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.0001794
|-0.01%
|දින 30 යි
|$ +0.0349655130
|+3.39%
|දින 60 යි
|$ +0.0313870870
|+3.05%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.
