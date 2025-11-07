හුවමාරුවDEX+
සජීවී UCN සඳහා අද මිල 1484.8 USD කි. UCN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි UCN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී UCN සඳහා අද මිල 1484.8 USD කි. UCN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි UCN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

UCN ගැන වැඩි විස්තර

UCN මිල තොරතුරු

UCN යනු කුමක්ද

UCN ධවල පත්‍රිකාව

UCN නිල වෙබ් අඩවිය

UCN ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

UCN මිල පුරෝකථනය

UCN ඉතිහාසය

UCN මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

UCN-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

UCN තත්කාල ගනුදෙනු

UCN ලාංඡනය

UCN මිල(UCN)

1 UCN සිට USD සජීවී මිල:

$1,484.79
$1,484.79$1,484.79
+0.27%1D
USD
UCN (UCN) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:43:51 (UTC+8)

UCN (UCN) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1,477.42
$ 1,477.42$ 1,477.42
පැය 24 පහළ
$ 1,485.39
$ 1,485.39$ 1,485.39
24H ඉහළ

$ 1,477.42
$ 1,477.42$ 1,477.42

$ 1,485.39
$ 1,485.39$ 1,485.39

--
----

--
----

-0.02%

+0.27%

+3.16%

+3.16%

UCN (UCN) තත්‍ය කාලීන මිල $ 1,484.8. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1,477.42 ක අවම අගයක් සහ $ 1,485.39 ක උපරිම අගයක් අතර UCN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. UCNහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව UCN පසුගිය පැය තුල, -0.02% කින්, පැය 24 තුල, +0.27% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +3.16% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

UCN (UCN) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 7.43M
$ 7.43M$ 7.43M

$ 148.48M
$ 148.48M$ 148.48M

--
----

100,000
100,000 100,000

UCHAIN

UCN හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 7.43M වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් UCN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 148.48M කි.

UCN (UCN) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා UCNහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +3.9981+0.27%
දින 30 යි$ +175.26+13.38%
දින 60 යි$ +884.8+147.46%
දින 90 යි$ +884.8+147.46%
UCN අද මිල වෙනස

අද, UCN එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +3.9981 (+0.27%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

UCN දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +175.26 (+13.38%) කින් ඉහළ ගියේය.

UCN දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, UCN එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +884.8 (+147.46%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

UCN දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +884.8 (+147.46%), කින් චලනය විය.

UCN (UCN) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් UCN මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

UCN (UCN) යනු කුමක්ද

UCHAIN is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the UCN coin. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, its own marketplaces and more. Uchain's mission is to create a flawless cryptocurrency product to transform the way people interact with cryptocurrency around the world and provide them with instant cross-border payments in crypto.

MEXC වෙතින් UCN ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ UCN ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට UCN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ UCN ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ UCN මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

UCN මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ UCN (UCN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ UCN (UCN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? UCN සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් UCN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

UCN (UCN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

UCNUCN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් UCN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

UCN (UCN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

UCN මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් UCN MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

UCN දේශීය මුදල් වෙත

UCN සම්පත්

UCN පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල UCN වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: UCN පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

UCN (UCN) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද UCN හි සජීවී මිල, USD වලින් 1,484.8 USD වේ.
UCN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
UCN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1,484.8 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
UCN හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
UCN සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
UCN හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
UCN හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
UCN හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් UCN අත්කර ගති.
UCN හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් UCN අත්කර ගති.
UCN හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
UCN සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 7.43M USD වේ.
මේ වසර තුලදී UCN වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව UCN මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා UCN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:43:51 (UTC+8)

UCN (UCN) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

