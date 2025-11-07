UCN මිල(UCN)
UCN (UCN) තත්ය කාලීන මිල $ 1,484.8. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1,477.42 ක අවම අගයක් සහ $ 1,485.39 ක උපරිම අගයක් අතර UCN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. UCNහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව UCN පසුගිය පැය තුල, -0.02% කින්, පැය 24 තුල, +0.27% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +3.16% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
UCHAIN
UCN හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 7.43M වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් UCN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 148.48M කි.
අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා UCNහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +3.9981
|+0.27%
|දින 30 යි
|$ +175.26
|+13.38%
|දින 60 යි
|$ +884.8
|+147.46%
|දින 90 යි
|$ +884.8
|+147.46%
අද, UCN එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +3.9981 (+0.27%) ක වෙනසක් වාර්තා කර ඇත.
පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +175.26 (+13.38%) කින් ඉහළ ගියේය.
දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, UCN එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +884.8 (+147.46%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.
දින 90 ප්රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +884.8 (+147.46%), කින් චලනය විය.
UCN (UCN) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්යද?
දැන් UCN මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.
UCHAIN is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the UCN coin. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, its own marketplaces and more. Uchain's mission is to create a flawless cryptocurrency product to transform the way people interact with cryptocurrency around the world and provide them with instant cross-border payments in crypto.
MEXC වෙතින් UCN ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ UCN ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.
අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට UCN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ UCN ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.
අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ UCN මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.
හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ UCN (UCN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ UCN (UCN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? UCN සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.
දැන් UCN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!
UCNUCN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් UCN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
UCN මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් UCN MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.
UCN පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.
අද දින ඉහළම ක්රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්