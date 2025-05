ORBOFI (OBI) යනු කුමක්ද

Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3.

MEXC වෙතින් ORBOFI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ORBOFI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OBI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ORBOFI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ORBOFI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ORBOFI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ORBOFI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OBI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ORBOFIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ORBOFI මිල ඉතිහාසය

OBIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OBIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ORBOFI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ORBOFI (OBI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ORBOFI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ORBOFI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1OBI සිට VNDවෙත ₫ 37.974321 1OBI සිට AUDවෙත A$ 0.00229555 1OBI සිට GBPවෙත £ 0.00111075 1OBI සිට EURවෙත € 0.00131809 1OBI සිට USDවෙත $ 0.001481 1OBI සිට MYRවෙත RM 0.00633868 1OBI සිට TRYවෙත ₺ 0.05738875 1OBI සිට JPYවෙත ¥ 0.2157817 1OBI සිට RUBවෙත ₽ 0.11902797 1OBI සිට INRවෙත ₹ 0.12672917 1OBI සිට IDRවෙත Rp 24.27868464 1OBI සිට KRWවෙත ₩ 2.05980442 1OBI සිට PHPවෙත ₱ 0.08262499 1OBI සිට EGPවෙත £E. 0.07458316 1OBI සිට BRLවෙත R$ 0.00833803 1OBI සිට CADවෙත C$ 0.00205859 1OBI සිට BDTවෙත ৳ 0.17960087 1OBI සිට NGNවෙත ₦ 2.3696 1OBI සිට UAHවෙත ₴ 0.06140226 1OBI සිට VESවෙත Bs 0.136252 1OBI සිට PKRවෙත Rs 0.41611657 1OBI සිට KZTවෙත ₸ 0.75599126 1OBI සිට THBවෙත ฿ 0.04939135 1OBI සිට TWDවෙත NT$ 0.04468177 1OBI සිට AEDවෙත د.إ 0.00543527 1OBI සිට CHFවෙත Fr 0.00122923 1OBI සිට HKDවෙත HK$ 0.0115518 1OBI සිට MADවෙත .د.م 0.01381773 1OBI සිට MXNවෙත $ 0.02868697

ORBOFI සම්පත්

ORBOFI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ORBOFI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ORBOFI (OBI) හි මිල කීයද? ORBOFI (OBI)හි සජීවී මිල 0.001481 USD වේ. ORBOFI (OBI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ORBOFI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.66M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OBIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001481 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ORBOFI (OBI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ORBOFI (OBI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.12B USD වේ. ORBOFI (OBI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ORBOFI (OBI) හි ඉහළම මිල 0.1055 USD වේ. ORBOFI (OBI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ORBOFI (OBI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 47.61K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

