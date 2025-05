First Neiro on ETH (NEIROCTO) යනු කුමක්ද

Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon.

MEXC වෙතින් First Neiro on ETH ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ First Neiro on ETH ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NEIROCTO ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ First Neiro on ETH ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ First Neiro on ETH මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

First Neiro on ETH මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ First Neiro on ETH,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NEIROCTO හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ First Neiro on ETHමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

First Neiro on ETH මිල ඉතිහාසය

NEIROCTOහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NEIROCTOහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ First Neiro on ETH මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

First Neiro on ETH මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් First Neiro on ETH MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1NEIROCTO සිට VNDවෙත ₫ 15.06536955 1NEIROCTO සිට AUDවෙත A$ 0.0009107025 1NEIROCTO සිට GBPවෙත £ 0.0004406625 1NEIROCTO සිට EURවෙත € 0.0005229195 1NEIROCTO සිට USDවෙත $ 0.00058755 1NEIROCTO සිට MYRවෙත RM 0.002514714 1NEIROCTO සිට TRYවෙත ₺ 0.022773438 1NEIROCTO සිට JPYවෙත ¥ 0.0856236615 1NEIROCTO සිට RUBවෙත ₽ 0.0472213935 1NEIROCTO සිට INRවෙත ₹ 0.0503236575 1NEIROCTO සිට IDRවෙත Rp 9.631965672 1NEIROCTO සිට KRWවෙත ₩ 0.8183102625 1NEIROCTO සිට PHPවෙත ₱ 0.0327794145 1NEIROCTO සිට EGPවෙත £E. 0.029600769 1NEIROCTO සිට BRLවෙත R$ 0.0033079065 1NEIROCTO සිට CADවෙත C$ 0.0008166945 1NEIROCTO සිට BDTවෙත ৳ 0.0712521885 1NEIROCTO සිට NGNවෙත ₦ 0.94008 1NEIROCTO සිට UAHවෙත ₴ 0.024359823 1NEIROCTO සිට VESවෙත Bs 0.0540546 1NEIROCTO සිට PKRවෙත Rs 0.1650839235 1NEIROCTO සිට KZTවෙත ₸ 0.299920773 1NEIROCTO සිට THBවෙත ฿ 0.0196065435 1NEIROCTO සිට TWDවෙත NT$ 0.01774401 1NEIROCTO සිට AEDවෙත د.إ 0.0021563085 1NEIROCTO සිට CHFවෙත Fr 0.0004876665 1NEIROCTO සිට HKDවෙත HK$ 0.00458289 1NEIROCTO සිට MADවෙත .د.م 0.0054818415 1NEIROCTO සිට MXNවෙත $ 0.011386719

First Neiro on ETH සම්පත්

First Neiro on ETH පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: First Neiro on ETH පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද First Neiro on ETH (NEIROCTO) හි මිල කීයද? First Neiro on ETH (NEIROCTO)හි සජීවී මිල 0.00058755 USD වේ. First Neiro on ETH (NEIROCTO) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? First Neiro on ETH හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 247.17M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NEIROCTOහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00058755 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. First Neiro on ETH (NEIROCTO) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? First Neiro on ETH (NEIROCTO) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 420.68B USD වේ. First Neiro on ETH (NEIROCTO) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, First Neiro on ETH (NEIROCTO) හි ඉහළම මිල 0.00310081 USD වේ. First Neiro on ETH (NEIROCTO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? First Neiro on ETH (NEIROCTO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 3.32M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

