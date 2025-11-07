හුවමාරුවDEX+
Flip Fest
සජීවී Swarm Network සඳහා අද මිල 0.01612 USD කි. TRUTH සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TRUTH මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

TRUTH ගැන වැඩි විස්තර

TRUTH මිල තොරතුරු

TRUTH යනු කුමක්ද

TRUTH ධවල පත්‍රිකාව

TRUTH නිල වෙබ් අඩවිය

TRUTH ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TRUTH මිල පුරෝකථනය

TRUTH ඉතිහාසය

TRUTH මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

TRUTH-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

TRUTH තත්කාල ගනුදෙනු

TRUTH USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

Swarm Network ලාංඡනය

Swarm Network මිල(TRUTH)

1 TRUTH සිට USD සජීවී මිල:

$0.01611
+0.68%1D
USD
Swarm Network (TRUTH) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:43:37 (UTC+8)

Swarm Network (TRUTH) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01521
පැය 24 පහළ
$ 0.0176
24H ඉහළ

$ 0.01521
$ 0.0176
$ 0.020167043509271197
$ 0.010282833131671878
-4.22%

+0.68%

+18.79%

+18.79%

Swarm Network (TRUTH) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.01612. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01521 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0176 ක උපරිම අගයක් අතර TRUTH වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TRUTHහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.020167043509271197 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.010282833131671878 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TRUTH පසුගිය පැය තුල, -4.22% කින්, පැය 24 තුල, +0.68% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +18.79% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Swarm Network (TRUTH) වෙළඳපල තොරතුරු

No.604

$ 33.62M
$ 317.32K
$ 161.20M
2.09B
10,000,000,000
10,000,000,000
20.85%

SUI

Swarm Network හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 33.62M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 317.32K වේ. මුළු සැපයුම 2.09B සමඟින් TRUTH හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 161.20M කි.

Swarm Network (TRUTH) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Swarm Networkහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0001088+0.68%
දින 30 යි$ +0.00094+6.19%
දින 60 යි$ +0.01112+222.40%
දින 90 යි$ +0.01112+222.40%
Swarm Network අද මිල වෙනස

අද, TRUTH එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0001088 (+0.68%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Swarm Network දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.00094 (+6.19%) කින් ඉහළ ගියේය.

Swarm Network දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, TRUTH එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.01112 (+222.40%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Swarm Network දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.01112 (+222.40%), කින් චලනය විය.

Swarm Network (TRUTH) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Swarm Network මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Swarm Network (TRUTH) යනු කුමක්ද

A Multi-Agent Collaboration Framework that enables decentralized, autonomous collaboration between AI-Agent Clusters at scale. Our platform provides no-code tools for creating, managing, and scaling intelligent agents and clusters that work together to perform tasks, lowering the barrier to entry for anyone looking to harness the power of AI agents.

MEXC වෙතින් Swarm Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Swarm Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TRUTH ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Swarm Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Swarm Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Swarm Network මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Swarm Network (TRUTH) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Swarm Network (TRUTH) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Swarm Network සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Swarm Network මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Swarm Network (TRUTH) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Swarm NetworkTRUTH හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TRUTH ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Swarm Network (TRUTH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Swarm Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Swarm Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TRUTH දේශීය මුදල් වෙත

1 Swarm Network(TRUTH) සිට VND
424.1978
1 Swarm Network(TRUTH) සිට AUD
A$0.0248248
1 Swarm Network(TRUTH) සිට GBP
0.0122512
1 Swarm Network(TRUTH) සිට EUR
0.0138632
1 Swarm Network(TRUTH) සිට USD
$0.01612
1 Swarm Network(TRUTH) සිට MYR
RM0.0672204
1 Swarm Network(TRUTH) සිට TRY
0.680264
1 Swarm Network(TRUTH) සිට JPY
¥2.46636
1 Swarm Network(TRUTH) සිට ARS
ARS$23.3960844
1 Swarm Network(TRUTH) සිට RUB
1.3095888
1 Swarm Network(TRUTH) සිට INR
1.429844
1 Swarm Network(TRUTH) සිට IDR
Rp268.6665592
1 Swarm Network(TRUTH) සිට PHP
0.9533368
1 Swarm Network(TRUTH) සිට EGP
￡E.0.762476
1 Swarm Network(TRUTH) සිට BRL
R$0.086242
1 Swarm Network(TRUTH) සිට CAD
C$0.0227292
1 Swarm Network(TRUTH) සිට BDT
1.9640608
1 Swarm Network(TRUTH) සිට NGN
23.1608936
1 Swarm Network(TRUTH) සිට COP
$61.7623292
1 Swarm Network(TRUTH) සිට ZAR
R.0.2801656
1 Swarm Network(TRUTH) සිට UAH
0.6772012
1 Swarm Network(TRUTH) සිට TZS
T.Sh.39.60684
1 Swarm Network(TRUTH) සිට VES
Bs3.67536
1 Swarm Network(TRUTH) සිට CLP
$15.20116
1 Swarm Network(TRUTH) සිට PKR
Rs4.5266572
1 Swarm Network(TRUTH) සිට KZT
8.4707376
1 Swarm Network(TRUTH) සිට THB
฿0.5218044
1 Swarm Network(TRUTH) සිට TWD
NT$0.4990752
1 Swarm Network(TRUTH) සිට AED
د.إ0.0591604
1 Swarm Network(TRUTH) සිට CHF
Fr0.012896
1 Swarm Network(TRUTH) සිට HKD
HK$0.1252524
1 Swarm Network(TRUTH) සිට AMD
֏6.164288
1 Swarm Network(TRUTH) සිට MAD
.د.م0.1503996
1 Swarm Network(TRUTH) සිට MXN
$0.2991872
1 Swarm Network(TRUTH) සිට SAR
ريال0.06045
1 Swarm Network(TRUTH) සිට ETB
Br2.4807068
1 Swarm Network(TRUTH) සිට KES
KSh2.0825428
1 Swarm Network(TRUTH) සිට JOD
د.أ0.01142908
1 Swarm Network(TRUTH) සිට PLN
0.0593216
1 Swarm Network(TRUTH) සිට RON
лв0.070928
1 Swarm Network(TRUTH) සිට SEK
kr0.1544296
1 Swarm Network(TRUTH) සිට BGN
лв0.0272428
1 Swarm Network(TRUTH) සිට HUF
Ft5.3984268
1 Swarm Network(TRUTH) සිට CZK
0.340132
1 Swarm Network(TRUTH) සිට KWD
د.ك0.00493272
1 Swarm Network(TRUTH) සිට ILS
0.0527124
1 Swarm Network(TRUTH) සිට BOB
Bs0.111228
1 Swarm Network(TRUTH) සිට AZN
0.027404
1 Swarm Network(TRUTH) සිට TJS
SM0.1486264
1 Swarm Network(TRUTH) සිට GEL
0.0436852
1 Swarm Network(TRUTH) සිට AOA
Kz14.7754308
1 Swarm Network(TRUTH) සිට BHD
.د.ب0.00607724
1 Swarm Network(TRUTH) සිට BMD
$0.01612
1 Swarm Network(TRUTH) සිට DKK
kr0.1042964
1 Swarm Network(TRUTH) සිට HNL
L0.4246008
1 Swarm Network(TRUTH) සිට MUR
0.739908
1 Swarm Network(TRUTH) සිට NAD
$0.279682
1 Swarm Network(TRUTH) සිට NOK
kr0.164424
1 Swarm Network(TRUTH) සිට NZD
$0.0285324
1 Swarm Network(TRUTH) සිට PAB
B/.0.01612
1 Swarm Network(TRUTH) සිට PGK
K0.067704
1 Swarm Network(TRUTH) සිට QAR
ر.ق0.0586768
1 Swarm Network(TRUTH) සිට RSD
дин.1.6376308
1 Swarm Network(TRUTH) සිට UZS
soʻm191.9047312
1 Swarm Network(TRUTH) සිට ALL
L1.35005
1 Swarm Network(TRUTH) සිට ANG
ƒ0.0288548
1 Swarm Network(TRUTH) සිට AWG
ƒ0.029016
1 Swarm Network(TRUTH) සිට BBD
$0.03224
1 Swarm Network(TRUTH) සිට BAM
KM0.0272428
1 Swarm Network(TRUTH) සිට BIF
Fr47.40892
1 Swarm Network(TRUTH) සිට BND
$0.020956
1 Swarm Network(TRUTH) සිට BSD
$0.01612
1 Swarm Network(TRUTH) සිට JMD
$2.581618
1 Swarm Network(TRUTH) සිට KHR
64.99987
1 Swarm Network(TRUTH) සිට KMF
Fr6.7704
1 Swarm Network(TRUTH) සිට LAK
350.4347756
1 Swarm Network(TRUTH) සිට LKR
රු4.90854
1 Swarm Network(TRUTH) සිට MDL
L0.2754908
1 Swarm Network(TRUTH) සිට MGA
Ar72.61254
1 Swarm Network(TRUTH) සිට MOP
P0.1287988
1 Swarm Network(TRUTH) සිට MVR
0.248248
1 Swarm Network(TRUTH) සිට MWK
MK27.889212
1 Swarm Network(TRUTH) සිට MZN
MT1.030874
1 Swarm Network(TRUTH) සිට NPR
रु2.284204
1 Swarm Network(TRUTH) සිට PYG
114.32304
1 Swarm Network(TRUTH) සිට RWF
Fr23.35788
1 Swarm Network(TRUTH) සිට SBD
$0.1326676
1 Swarm Network(TRUTH) සිට SCR
0.2395432
1 Swarm Network(TRUTH) සිට SRD
$0.62062
1 Swarm Network(TRUTH) සිට SVC
$0.1407276
1 Swarm Network(TRUTH) සිට SZL
L0.2793596
1 Swarm Network(TRUTH) සිට TMT
m0.0565812
1 Swarm Network(TRUTH) සිට TND
د.ت0.047554
1 Swarm Network(TRUTH) සිට TTD
$0.1089712
1 Swarm Network(TRUTH) සිට UGX
Sh56.35552
1 Swarm Network(TRUTH) සිට XAF
Fr9.15616
1 Swarm Network(TRUTH) සිට XCD
$0.043524
1 Swarm Network(TRUTH) සිට XOF
Fr9.15616
1 Swarm Network(TRUTH) සිට XPF
Fr1.66036
1 Swarm Network(TRUTH) සිට BWP
P0.2164916
1 Swarm Network(TRUTH) සිට BZD
$0.03224
1 Swarm Network(TRUTH) සිට CVE
$1.5449408
1 Swarm Network(TRUTH) සිට DJF
Fr2.85324
1 Swarm Network(TRUTH) සිට DOP
$1.0366772
1 Swarm Network(TRUTH) සිට DZD
د.ج2.1033376
1 Swarm Network(TRUTH) සිට FJD
$0.0367536
1 Swarm Network(TRUTH) සිට GNF
Fr140.1634
1 Swarm Network(TRUTH) සිට GTQ
Q0.1234792
1 Swarm Network(TRUTH) සිට GYD
$3.3716592
1 Swarm Network(TRUTH) සිට ISK
kr2.03112

Swarm Network සම්පත්

Swarm Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Swarm Network වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Swarm Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Swarm Network (TRUTH) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TRUTH හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01612 USD වේ.
TRUTH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TRUTH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01612 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Swarm Network හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TRUTH සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 33.62M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TRUTH හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TRUTH හි සංසරණ සැපයුම 2.09B USD වේ.
TRUTH හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.020167043509271197 USD ක ATH මිලක් TRUTH අත්කර ගති.
TRUTH හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.010282833131671878 USD ක ATL මිලක් TRUTH අත්කර ගති.
TRUTH හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TRUTH සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 317.32K USD වේ.
මේ වසර තුලදී TRUTH වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TRUTH මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TRUTH මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:43:37 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

TRUTH-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

TRUTH
TRUTH
USD
USD

1 TRUTH = 0.01612 USD

TRUTH වෙළඳාම

TRUTH/USDT
$0.01611
$0.01611$0.01611
+1.12%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

