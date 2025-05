NEAR

NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.

නමNEAR

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.9696

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)65.82%

සංසරණ සැපයුම1,157,133.1517756

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම1,157,133.1517756

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ20.463677506662826,2022-01-15

අඩුම මිල0.405708843123474,2022-11-27

පොදු බ්ලොක්චේන්NEAR

