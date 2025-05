Gram (GRAM) යනු කුමක්ද

Gram is a decentralized cryptocurrency, the distribution of which is taking place through PoW-mechanism based on The Open Network Blockchain (TON).

Gram is a decentralized cryptocurrency, the distribution of which is taking place through PoW-mechanism based on The Open Network Blockchain (TON).

MEXC වෙතින් Gram ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



Gram මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Gram,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GRAM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Gramමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Gram මිල ඉතිහාසය

GRAMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GRAMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Gram මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Gram (GRAM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Gram මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Gram MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GRAM දේශීය මුදල් වෙත

1GRAM සිට VNDවෙත ₫ 107.6922 1GRAM සිට AUDවෙත A$ 0.00651 1GRAM සිට GBPවෙත £ 0.00315 1GRAM සිට EURවෙත € 0.003738 1GRAM සිට USDවෙත $ 0.0042 1GRAM සිට MYRවෙත RM 0.017976 1GRAM සිට TRYවෙත ₺ 0.162834 1GRAM සිට JPYවෙත ¥ 0.613284 1GRAM සිට RUBවෙත ₽ 0.337554 1GRAM සිට INRවෙත ₹ 0.359814 1GRAM සිට IDRවෙත Rp 69.999972 1GRAM සිට KRWවෙත ₩ 5.865888 1GRAM සිට PHPවෙත ₱ 0.234318 1GRAM සිට EGPවෙත £E. 0.211596 1GRAM සිට BRLවෙත R$ 0.023646 1GRAM සිට CADවෙත C$ 0.005838 1GRAM සිට BDTවෙත ৳ 0.509334 1GRAM සිට NGNවෙත ₦ 6.72 1GRAM සිට UAHවෙත ₴ 0.174132 1GRAM සිට VESවෙත Bs 0.3864 1GRAM සිට PKRවෙත Rs 1.180074 1GRAM සිට KZTවෙත ₸ 2.143932 1GRAM සිට THBවෙත ฿ 0.14028 1GRAM සිට TWDවෙත NT$ 0.126756 1GRAM සිට AEDවෙත د.إ 0.015414 1GRAM සිට CHFවෙත Fr 0.003486 1GRAM සිට HKDවෙත HK$ 0.03276 1GRAM සිට MADවෙත .د.م 0.039186 1GRAM සිට MXNවෙත $ 0.081438

Gram සම්පත්

Gram පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Gram පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Gram (GRAM) හි මිල කීයද? Gram (GRAM)හි සජීවී මිල 0.0042 USD වේ. Gram (GRAM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Gram හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GRAMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0042 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Gram (GRAM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Gram (GRAM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Gram (GRAM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Gram (GRAM) හි ඉහළම මිල 0.0847 USD වේ. Gram (GRAM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Gram (GRAM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 7.45K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

