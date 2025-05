NAVI Protocol (NAVX) යනු කුමක්ද

NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.



NAVI Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ NAVI Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NAVX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ NAVI Protocolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

NAVI Protocol මිල ඉතිහාසය

NAVXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NAVXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ NAVI Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

NAVI Protocol (NAVX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

NAVI Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි!

NAVX දේශීය මුදල් වෙත

NAVI Protocol සම්පත්

NAVI Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: NAVI Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද NAVI Protocol (NAVX) හි මිල කීයද? NAVI Protocol (NAVX)හි සජීවී මිල 0.06686 USD වේ. NAVI Protocol (NAVX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? NAVI Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 38.51M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NAVXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.06686 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. NAVI Protocol (NAVX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? NAVI Protocol (NAVX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 576.05M USD වේ. NAVI Protocol (NAVX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, NAVI Protocol (NAVX) හි ඉහළම මිල 0.2849 USD වේ. NAVI Protocol (NAVX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? NAVI Protocol (NAVX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 112.09K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

