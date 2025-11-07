හුවමාරුවDEX+
සජීවී Bitlight Labs සඳහා අද මිල 1.5283 USD කි. LIGHT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LIGHT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Bitlight Labs සඳහා අද මිල 1.5283 USD කි. LIGHT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LIGHT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

LIGHT ගැන වැඩි විස්තර

LIGHT මිල තොරතුරු

LIGHT යනු කුමක්ද

LIGHT ධවල පත්‍රිකාව

LIGHT නිල වෙබ් අඩවිය

LIGHT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LIGHT මිල පුරෝකථනය

LIGHT ඉතිහාසය

LIGHT මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

LIGHT-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

LIGHT තත්කාල ගනුදෙනු

LIGHT USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

Bitlight Labs ලාංඡනය

Bitlight Labs මිල(LIGHT)

1 LIGHT සිට USD සජීවී මිල:

$1.5283
0.00%1D
USD
Bitlight Labs (LIGHT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:21:11 (UTC+8)

Bitlight Labs (LIGHT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1.5181
පැය 24 පහළ
$ 1.5847
24H ඉහළ

$ 1.5181
$ 1.5847
$ 2.619557835411834
$ 0.5392876430024418
-0.99%

0.00%

-19.09%

-19.09%

Bitlight Labs (LIGHT) තත්‍ය කාලීන මිල $ 1.5283. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.5181 ක අවම අගයක් සහ $ 1.5847 ක උපරිම අගයක් අතර LIGHT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LIGHTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 2.619557835411834 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.5392876430024418 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LIGHT පසුගිය පැය තුල, -0.99% කින්, පැය 24 තුල, 0.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -19.09% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Bitlight Labs (LIGHT) වෙළඳපල තොරතුරු

No.389

$ 65.80M
$ 88.10K
$ 641.89M
43.06M
420,000,000
420,000,000
10.25%

BSC

Bitlight Labs හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 65.80M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 88.10K වේ. මුළු සැපයුම 43.06M සමඟින් LIGHT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 420000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 641.89M කි.

Bitlight Labs (LIGHT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Bitlight Labsහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 00.00%
දින 30 යි$ +0.6295+70.03%
දින 60 යි$ +1.4283+1,428.30%
දින 90 යි$ +1.4283+1,428.30%
Bitlight Labs අද මිල වෙනස

අද, LIGHT එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ 0 (0.00%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Bitlight Labs දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.6295 (+70.03%) කින් ඉහළ ගියේය.

Bitlight Labs දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, LIGHT එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +1.4283 (+1,428.30%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Bitlight Labs දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +1.4283 (+1,428.30%), කින් චලනය විය.

Bitlight Labs (LIGHT) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Bitlight Labs මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Bitlight Labs (LIGHT) යනු කුමක්ද

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

MEXC වෙතින් Bitlight Labs ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Bitlight Labs ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට LIGHT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Bitlight Labs ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Bitlight Labs මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Bitlight Labs මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Bitlight Labs (LIGHT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Bitlight Labs (LIGHT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Bitlight Labs සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Bitlight Labs මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Bitlight Labs (LIGHT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Bitlight LabsLIGHT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LIGHT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Bitlight Labs (LIGHT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Bitlight Labs මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Bitlight Labs MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

LIGHT දේශීය මුදල් වෙත

1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට VND
40,217.2145
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට AUD
A$2.353582
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට GBP
1.161508
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට EUR
1.314338
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට USD
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට MYR
RM6.373011
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට TRY
64.49426
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට JPY
¥233.8299
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට ARS
ARS$2,218.128771
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට RUB
124.159092
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට INR
135.575493
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට IDR
Rp25,471.656478
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට PHP
90.32253
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට EGP
￡E.72.273307
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට BRL
R$8.176405
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට CAD
C$2.154903
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට BDT
186.208072
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට NGN
2,195.830874
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට COP
$5,855.543903
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට ZAR
R.26.546571
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට UAH
64.203883
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට TZS
T.Sh.3,764.279315
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට VES
Bs348.4524
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට CLP
$1,441.1869
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට PKR
Rs429.161923
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට KZT
803.091084
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට THB
฿49.486354
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට TWD
NT$47.331451
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට AED
د.إ5.608861
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට CHF
Fr1.22264
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට HKD
HK$11.874891
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට AMD
֏584.42192
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට MAD
.د.م14.259039
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට MXN
$28.365248
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට SAR
ريال5.731125
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට ETB
Br235.190087
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට KES
KSh197.441077
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට JOD
د.أ1.0835647
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට PLN
5.624144
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට RON
лв6.72452
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට SEK
kr14.625831
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට BGN
лв2.582827
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට HUF
Ft511.812387
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට CZK
32.262413
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට KWD
د.ك0.4676598
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට ILS
4.982258
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට BOB
Bs10.54527
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට AZN
2.59811
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට TJS
SM14.090926
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට GEL
4.141693
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට AOA
Kz1,400.824497
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට BHD
.د.ب0.5761691
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට BMD
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට DKK
kr9.888101
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට HNL
L40.255422
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට MUR
70.14897
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට NAD
$26.516005
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට NOK
kr15.58866
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට NZD
$2.705091
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට PAB
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට PGK
K6.41886
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට QAR
ر.ق5.563012
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට RSD
дин.155.305846
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට UZS
soʻm18,194.044708
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට ALL
L127.995125
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට ANG
ƒ2.735657
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට AWG
ƒ2.75094
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට BBD
$3.0566
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට BAM
KM2.582827
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට BIF
Fr4,494.7303
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට BND
$1.98679
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට BSD
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට JMD
$244.757245
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට KHR
6,162.487675
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට KMF
Fr641.886
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට LAK
33,223.912379
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට LKR
රු465.36735
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට MDL
L26.118647
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට MGA
Ar6,884.22735
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට MOP
P12.211117
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට MVR
23.53582
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට MWK
MK2,644.11183
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට MZN
MT97.734785
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට NPR
रु216.56011
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට PYG
10,838.7036
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට RWF
Fr2,214.5067
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට SBD
$12.577909
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට SCR
22.710538
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට SRD
$58.83955
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට SVC
$13.342059
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට SZL
L26.485439
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට TMT
m5.364333
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට TND
د.ت4.508485
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට TTD
$10.331308
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට UGX
Sh5,342.9368
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට XAF
Fr868.0744
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට XCD
$4.12641
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට XOF
Fr868.0744
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට XPF
Fr157.4149
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට BWP
P20.525069
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට BZD
$3.0566
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට CVE
$146.472272
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට DJF
Fr270.5091
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට DOP
$98.284973
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට DZD
د.ج199.382018
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට FJD
$3.484524
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට GNF
Fr13,288.5685
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට GTQ
Q11.706778
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට GYD
$319.659228
1 Bitlight Labs(LIGHT) සිට ISK
kr192.5658

Bitlight Labs සම්පත්

Bitlight Labs පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Bitlight Labs වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Bitlight Labs පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Bitlight Labs (LIGHT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද LIGHT හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.5283 USD වේ.
LIGHT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
LIGHT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.5283 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Bitlight Labs හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
LIGHT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 65.80M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
LIGHT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
LIGHT හි සංසරණ සැපයුම 43.06M USD වේ.
LIGHT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
2.619557835411834 USD ක ATH මිලක් LIGHT අත්කර ගති.
LIGHT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.5392876430024418 USD ක ATL මිලක් LIGHT අත්කර ගති.
LIGHT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
LIGHT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 88.10K USD වේ.
මේ වසර තුලදී LIGHT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව LIGHT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා LIGHT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:21:11 (UTC+8)

Bitlight Labs (LIGHT) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

LIGHT-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

LIGHT
LIGHT
USD
USD

1 LIGHT = 1.5283 USD

LIGHT වෙළඳාම

LIGHT/USDT
$1.5283
$1.5283$1.5283
+0.03%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

