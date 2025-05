Decentraland (MANA) යනු කුමක්ද

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

MEXC වෙතින් Decentraland ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Decentraland ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MANA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Decentraland ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Decentraland මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Decentraland මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Decentraland,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MANA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Decentralandමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Decentraland මිල ඉතිහාසය

MANAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MANAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Decentraland මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Decentraland (MANA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Decentraland මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Decentraland MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1MANA සිට VNDවෙත ₫ 9,030.7602 1MANA සිට AUDවෙත A$ 0.54591 1MANA සිට GBPවෙත £ 0.26415 1MANA සිට EURවෙත € 0.313458 1MANA සිට USDවෙත $ 0.3522 1MANA සිට MYRවෙත RM 1.507416 1MANA සිට TRYවෙත ₺ 13.651272 1MANA සිට JPYවෙත ¥ 51.347238 1MANA සිට RUBවෙත ₽ 28.306314 1MANA සිට INRවෙත ₹ 30.172974 1MANA සිට IDRවෙත Rp 5,773.769568 1MANA සිට KRWවෙත ₩ 491.21334 1MANA සිට PHPවෙත ₱ 19.649238 1MANA සිට EGPවෙත £E. 17.757924 1MANA සිට BRLවෙත R$ 1.982886 1MANA සිට CADවෙත C$ 0.489558 1MANA සිට BDTවෙත ৳ 42.711294 1MANA සිට NGNවෙත ₦ 563.52 1MANA සිට UAHවෙත ₴ 14.602212 1MANA සිට VESවෙත Bs 32.4024 1MANA සිට PKRවෙත Rs 98.957634 1MANA සිට KZTවෙත ₸ 179.784012 1MANA සිට THBවෙත ฿ 11.767002 1MANA සිට TWDවෙත NT$ 10.629396 1MANA සිට AEDවෙත د.إ 1.292574 1MANA සිට CHFවෙත Fr 0.292326 1MANA සිට HKDවෙත HK$ 2.74716 1MANA සිට MADවෙත .د.م 3.286026 1MANA සිට MXNවෙත $ 6.825636

Decentraland සම්පත්

Decentraland පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Decentraland පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Decentraland (MANA) හි මිල කීයද? Decentraland (MANA)හි සජීවී මිල 0.3522 USD වේ. Decentraland (MANA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Decentraland හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 684.06M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MANAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.3522 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Decentraland (MANA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Decentraland (MANA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.94B USD වේ. Decentraland (MANA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Decentraland (MANA) හි ඉහළම මිල 5.89723 USD වේ. Decentraland (MANA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Decentraland (MANA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.13M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

