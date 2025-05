Itheum (ITHEUM) යනු කුමක්ද

Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.

MEXC වෙතින් Itheum ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Itheum ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ITHEUM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Itheum ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Itheum මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Itheum මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Itheum,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ITHEUM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Itheumමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Itheum මිල ඉතිහාසය

ITHEUMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ITHEUMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Itheum මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Itheum (ITHEUM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Itheum මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Itheum MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ITHEUM දේශීය මුදල් වෙත

1ITHEUM සිට VNDවෙත ₫ 38.230731 1ITHEUM සිට AUDවෙත A$ 0.00231105 1ITHEUM සිට GBPවෙත £ 0.00111825 1ITHEUM සිට EURවෙත € 0.00132699 1ITHEUM සිට USDවෙත $ 0.001491 1ITHEUM සිට MYRවෙත RM 0.00638148 1ITHEUM සිට TRYවෙත ₺ 0.05779116 1ITHEUM සිට JPYවෙත ¥ 0.21774564 1ITHEUM සිට RUBවෙත ₽ 0.11983167 1ITHEUM සිට INRවෙත ₹ 0.12779361 1ITHEUM සිට IDRවෙත Rp 24.84999006 1ITHEUM සිට KRWවෙත ₩ 2.0853126 1ITHEUM සිට PHPවෙත ₱ 0.08318289 1ITHEUM සිට EGPවෙත £E. 0.07516131 1ITHEUM සිට BRLවෙත R$ 0.00839433 1ITHEUM සිට CADවෙත C$ 0.00207249 1ITHEUM සිට BDTවෙත ৳ 0.18081357 1ITHEUM සිට NGNවෙත ₦ 2.3856 1ITHEUM සිට UAHවෙත ₴ 0.06181686 1ITHEUM සිට VESවෙත Bs 0.137172 1ITHEUM සිට PKRවෙත Rs 0.41892627 1ITHEUM සිට KZTවෙත ₸ 0.76109586 1ITHEUM සිට THBවෙත ฿ 0.0497994 1ITHEUM සිට TWDවෙත NT$ 0.0450282 1ITHEUM සිට AEDවෙත د.إ 0.00547197 1ITHEUM සිට CHFවෙත Fr 0.00125244 1ITHEUM සිට HKDවෙත HK$ 0.0116298 1ITHEUM සිට MADවෙත .د.م 0.01391103 1ITHEUM සිට MXNවෙත $ 0.02891049

Itheum සම්පත්

Itheum පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Itheum පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Itheum (ITHEUM) හි මිල කීයද? Itheum (ITHEUM)හි සජීවී මිල 0.001491 USD වේ. Itheum (ITHEUM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Itheum හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 725.28K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ITHEUMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001491 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Itheum (ITHEUM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Itheum (ITHEUM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 486.44M USD වේ. Itheum (ITHEUM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Itheum (ITHEUM) හි ඉහළම මිල 0.299 USD වේ. Itheum (ITHEUM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Itheum (ITHEUM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 76.99K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.