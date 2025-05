Fuse Network (FUSE) යනු කුමක්ද

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

MEXC වෙතින් Fuse Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Fuse Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට FUSE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Fuse Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Fuse Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Fuse Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Fuse Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FUSE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Fuse Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Fuse Network මිල ඉතිහාසය

FUSEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FUSEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Fuse Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Fuse Network (FUSE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Fuse Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Fuse Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

FUSE දේශීය මුදල් වෙත

1FUSE සිට VNDවෙත ₫ 341.79453 1FUSE සිට AUDවෙත A$ 0.0206615 1FUSE සිට GBPවෙත £ 0.0099975 1FUSE සිට EURවෙත € 0.0118637 1FUSE සිට USDවෙත $ 0.01333 1FUSE සිට MYRවෙත RM 0.0570524 1FUSE සිට TRYවෙත ₺ 0.5168041 1FUSE සිට JPYවෙත ¥ 1.9471131 1FUSE සිට RUBවෙත ₽ 1.0713321 1FUSE සිට INRවෙත ₹ 1.1419811 1FUSE සිට IDRවෙත Rp 222.1665778 1FUSE සිට KRWවෙත ₩ 18.6172112 1FUSE සිට PHPවෙත ₱ 0.7436807 1FUSE සිට EGPවෙත £E. 0.6719653 1FUSE සිට BRLවෙත R$ 0.0750479 1FUSE සිට CADවෙත C$ 0.0185287 1FUSE සිට BDTවෙත ৳ 1.6165291 1FUSE සිට NGNවෙත ₦ 21.328 1FUSE සිට UAHවෙත ₴ 0.5526618 1FUSE සිට VESවෙත Bs 1.22636 1FUSE සිට PKRවෙත Rs 3.7453301 1FUSE සිට KZTවෙත ₸ 6.8044318 1FUSE සිට THBවෙත ฿ 0.445222 1FUSE සිට TWDවෙත NT$ 0.402566 1FUSE සිට AEDවෙත د.إ 0.0489211 1FUSE සිට CHFවෙත Fr 0.0111972 1FUSE සිට HKDවෙත HK$ 0.103974 1FUSE සිට MADවෙත .د.م 0.1243689 1FUSE සිට MXNවෙත $ 0.2584687

Fuse Network සම්පත්

Fuse Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Fuse Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Fuse Network (FUSE) හි මිල කීයද? Fuse Network (FUSE)හි සජීවී මිල 0.01333 USD වේ. Fuse Network (FUSE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Fuse Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.93M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FUSEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01333 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Fuse Network (FUSE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Fuse Network (FUSE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 219.88M USD වේ. Fuse Network (FUSE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Fuse Network (FUSE) හි ඉහළම මිල 2.185 USD වේ. Fuse Network (FUSE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Fuse Network (FUSE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 60.47K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.