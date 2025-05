Ethena (ENA) යනු කුමක්ද

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.

Ethena මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Ethena,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ENA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද?

Ethena මිල ඉතිහාසය

ENAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ENAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක.

ENA දේශීය මුදල් වෙත

Ethena සම්පත්

Ethena පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ethena පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Ethena (ENA) හි මිල කීයද? Ethena (ENA)හි සජීවී මිල 0.3711 USD වේ. Ethena (ENA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Ethena හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.16B USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ENAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.3711 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Ethena (ENA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Ethena (ENA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 5.82B USD වේ. Ethena (ENA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Ethena (ENA) හි ඉහළම මිල 1.521 USD වේ. Ethena (ENA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Ethena (ENA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 34.84M USD වේ.

