ZetaChain (ZETA) යනු කුමක්ද

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

MEXC වෙතින් ZetaChain ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ZetaChain ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ZETA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ZetaChain ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ZetaChain මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ZetaChain මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ZetaChain,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ZETA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ZetaChainමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ZetaChain මිල ඉතිහාසය

ZETAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ZETAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ZetaChain මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ZetaChain (ZETA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ZetaChain මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ZetaChain MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ZETA දේශීය මුදල් වෙත

1ZETA සිට VNDවෙත ₫ 6,802.5573 1ZETA සිට AUDවෙත A$ 0.411215 1ZETA සිට GBPවෙත £ 0.198975 1ZETA සිට EURවෙත € 0.236117 1ZETA සිට USDවෙත $ 0.2653 1ZETA සිට MYRවෙත RM 1.135484 1ZETA සිට TRYවෙත ₺ 10.275069 1ZETA සිට JPYවෙත ¥ 38.712576 1ZETA සිට RUBවෙත ₽ 21.316855 1ZETA සිට INRවෙත ₹ 22.696415 1ZETA සිට IDRවෙත Rp 4,421.664898 1ZETA සිට KRWවෙත ₩ 371.568568 1ZETA සිට PHPවෙත ₱ 14.785169 1ZETA සිට EGPවෙත £E. 13.310101 1ZETA සිට BRLවෙත R$ 1.493639 1ZETA සිට CADවෙත C$ 0.368767 1ZETA සිට BDTවෙත ৳ 32.172931 1ZETA සිට NGNවෙත ₦ 424.48 1ZETA සිට UAHවෙත ₴ 10.999338 1ZETA සිට VESවෙත Bs 24.4076 1ZETA සිට PKRවෙත Rs 74.541341 1ZETA සිට KZTවෙත ₸ 135.425038 1ZETA සිට THBවෙත ฿ 8.855714 1ZETA සිට TWDවෙත NT$ 8.006754 1ZETA සිට AEDවෙත د.إ 0.973651 1ZETA සිට CHFවෙත Fr 0.220199 1ZETA සිට HKDවෙත HK$ 2.06934 1ZETA සිට MADවෙත .د.م 2.475249 1ZETA සිට MXNවෙත $ 5.144167

ZetaChain සම්පත්

ZetaChain පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ZetaChain පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ZetaChain (ZETA) හි මිල කීයද? ZetaChain (ZETA)හි සජීවී මිල 0.2653 USD වේ. ZetaChain (ZETA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ZetaChain හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 219.91M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ZETAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2653 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ZetaChain (ZETA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ZetaChain (ZETA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 828.92M USD වේ. ZetaChain (ZETA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ZetaChain (ZETA) හි ඉහළම මිල 2.9 USD වේ. ZetaChain (ZETA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ZetaChain (ZETA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.18M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.