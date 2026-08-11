Что сейчас торгуется у zuzalu?

Текущая цена: ₽, с изменением цены за последние 24 часа на --%.

Привлекает ли ZUZALU внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Meme,Base Ecosystem.

Насколько ликвиден рынок zuzalu?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно ZUZALU?

При наличии 1.0e+15 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как zuzalu соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽ и ATL — ₽ служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется zuzalu?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность zuzalu.