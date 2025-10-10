Токеномика ZoidPay (ZPAY) Откройте для себя ключевую информацию о ZoidPay (ZPAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен ZoidPay (ZPAY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZoidPay (ZPAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,66M $ 1,66M $ 1,66M Общее предложение: $ 700,00M $ 700,00M $ 700,00M Оборотное предложение: $ 392,00M $ 392,00M $ 392,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,96M $ 2,96M $ 2,96M Исторический максимум: $ 1,79 $ 1,79 $ 1,79 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00423324 $ 0,00423324 $ 0,00423324 Узнайте больше о цене ZoidPay (ZPAY) Купить ZPAY сейчас!

Информация о ZoidPay (ZPAY) ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products. The ZoidPay ecosystem has four core products: 1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension 2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans 3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS 4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner Официальный сайт: https://www.zoidpay.com/

Токеномика ZoidPay (ZPAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZoidPay (ZPAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZPAY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZPAY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZPAY, изучите текущую цену ZPAY!

Прогноз цены ZPAY Хотите узнать, куда может двигаться ZPAY? Наша страница прогноза цены ZPAY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ZPAY прямо сейчас!

