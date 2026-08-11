Сегодняшняя цена zer0

Текущая цена zer0 (ZER0) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,16% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZER0 на USD составляет $ 0 за ZER0.

На данный момент zer0 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 24 441, при оборотном предложении 100,00B ZER0. В течение последних 24 часов, ZER0 торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ZER0 изменился на +0,16% за последний час и на -1,14% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация zer0 (ZER0)

Рыночная капитализация $ 24,44K$ 24,44K $ 24,44K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 24,44K$ 24,44K $ 24,44K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация zer0 составляет $ 24,44K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ZER0 составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 24,44K.