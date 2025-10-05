Что такое ynUSD Max (YNUSDX)

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies. The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve. YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies. The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник ynUSD Max (YNUSDX) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены ynUSD Max (USD)

Сколько будет стоить ynUSD Max (YNUSDX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ynUSD Max (YNUSDX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ynUSD Max.

Проверьте прогноз цены ynUSD Max!

YNUSDX на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика ynUSD Max (YNUSDX)

Понимание токеномики ynUSD Max (YNUSDX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена YNUSDX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ynUSD Max (YNUSDX) Сколько стоит ynUSD Max (YNUSDX) на сегодня? Актуальная цена YNUSDX в USD – 1,026 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена YNUSDX в USD? $ 1,026 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена YNUSDX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация ynUSD Max? Рыночная капитализация YNUSDX составляет $ 89,65K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение YNUSDX? Циркулирующее предложение YNUSDX составляет 87,42K USD . Какова была максимальная цена (ATH) YNUSDX? YNUSDX достиг максимальной цены (ATH) в 1,027 USD . Какова была минимальная цена YNUSDX за все время (ATL)? YNUSDX достиг минимальной цены (ATL) в 0,997125 USD . Каков объем торгов YNUSDX? Объем торгов за последние 24 часа для YNUSDX составляет -- USD . Вырастет ли YNUSDX в цене в этом году? YNUSDX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YNUSDX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии ynUSD Max (YNUSDX)