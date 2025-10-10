Токеномика ynUSD Max (YNUSDX) Откройте для себя ключевую информацию о ynUSD Max (YNUSDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен ynUSD Max (YNUSDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ynUSD Max (YNUSDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 106.69K $ 106.69K $ 106.69K Общее предложение: $ 103.98K $ 103.98K $ 103.98K Оборотное предложение: $ 103.98K $ 103.98K $ 103.98K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 106.69K $ 106.69K $ 106.69K Исторический максимум: $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 Исторический минимум: $ 0.997125 $ 0.997125 $ 0.997125 Текущая цена: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Узнайте больше о цене ynUSD Max (YNUSDX) Купить YNUSDX сейчас!

Информация о ynUSD Max (YNUSDX) YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies. The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve. YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies. The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve. Официальный сайт: https://yieldnest.finance Whitepaper: https://docs.yieldnest.finance/

Токеномика ynUSD Max (YNUSDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ynUSD Max (YNUSDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YNUSDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YNUSDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YNUSDX, изучите текущую цену YNUSDX!

Прогноз цены YNUSDX Хотите узнать, куда может двигаться YNUSDX? Наша страница прогноза цены YNUSDX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена YNUSDX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!