Согласно вашему прогнозу, ynUSD Max потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 1,026.

Согласно вашему прогнозу, ynUSD Max потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 1,0773.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена YNUSDX составляет $ 1,1311 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена YNUSDX в 2028 году составит $ 1,1877 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена YNUSDX в 2029 году составит $ 1,2471 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена YNUSDX в 2030 году составит $ 1,3094 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена ynUSD Max потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 2,1329.

В 2050 году цена ynUSD Max потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 3,4744.