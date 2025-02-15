Цена Yeet (YEET)
Текущая цена Yeet (YEET) сегодня составляет 0.01491307 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена YEET к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Yeet:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 59.98K USD
- Изменение цены Yeet в течение дня составляет -1.65%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Yeet на USD составило $ -0.00025096728494196.
За последние 30 дней изменение цены Yeet на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Yeet на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Yeet на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00025096728494196
|-1.65%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Yeet: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.52%
-1.65%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Yeet is one of the most prominent brands in the Berachain ecosystem and home to the most Yeetarded movements and products, including the Yeetard NFTs. There are 3 different core products: 1) Yeet Game: This is the flagship product, and is a mix of DeFi and onchain gaming which has created a game in which players can play and win $BERA and get $YEET prizes just for playing 2) YeetBonds: An open marketplace for OTC sales where users can buy their favorite Berachain ecosystem tokens at a discount to market price. This is a collaboration with Bond Protocol, formerly known as OlympusPro 3) Vault: A yield product that farms liquidity and compounds rewards in a complex high yield DeFi yield farming strategy, but made simple and Yeetard-friendly for users $YEET staking: Staking $YEET entitles users to receive revenue generated from the suite of Yeet’s products. This revenue is generated in $BERA and stablecoins, not in $YEET. In addition, all earned rewards are automatically farmed in the vault on behalf of users so that their rewards are also earning yield. These rewards may be claimed at any time.
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