Токеномика Yeet (YEET) Откройте для себя ключевую информацию о Yeet (YEET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yeet (YEET) Yeet is one of the most prominent brands in the Berachain ecosystem and home to the most Yeetarded movements and products, including the Yeetard NFTs. There are 3 different core products: Yeet Game: This is the flagship product, and is a mix of DeFi and onchain gaming which has created a game in which players can play and win $BERA and get $YEET prizes just for playing YeetBonds: An open marketplace for OTC sales where users can buy their favorite Berachain ecosystem tokens at a discount to market price. This is a collaboration with Bond Protocol, formerly known as OlympusPro Vault: A yield product that farms liquidity and compounds rewards in a complex high yield DeFi yield farming strategy, but made simple and Yeetard-friendly for users $YEET staking: Staking $YEET entitles users to receive revenue generated from the suite of Yeet’s products. This revenue is generated in $BERA and stablecoins, not in $YEET. In addition, all earned rewards are automatically farmed in the vault on behalf of users so that their rewards are also earning yield. These rewards may be claimed at any time. Официальный сайт: https://www.yeetit.xyz Купить YEET сейчас!

Токеномика и анализ цен Yeet (YEET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yeet (YEET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,49M $ 1,49M $ 1,49M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 610,01M $ 610,01M $ 610,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,45M $ 2,45M $ 2,45M Исторический максимум: $ 0,02429735 $ 0,02429735 $ 0,02429735 Исторический минимум: $ 0,00161123 $ 0,00161123 $ 0,00161123 Текущая цена: $ 0,00244799 $ 0,00244799 $ 0,00244799 Узнайте больше о цене Yeet (YEET)

Токеномика Yeet (YEET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yeet (YEET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YEET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YEET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YEET, изучите текущую цену YEET!

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