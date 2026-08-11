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Текущая цена xRAM Liquid Staking Token сегодня составляет 0,01556989 USD. Рыночная капитализация HYPERRAM составляет 1 514 036 USD. Отслеживайте обновления цен HYPERRAM в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена xRAM Liquid Staking Token сегодня составляет 0,01556989 USD. Рыночная капитализация HYPERRAM составляет 1 514 036 USD. Отслеживайте обновления цен HYPERRAM в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM)

Не в листинге

Текущая цена 1 HYPERRAM в USD:

$0,01518813
$0,01518813$0,01518813
-0,01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 13:28:01 (UTC+8)

Сегодняшняя цена xRAM Liquid Staking Token

Текущая цена xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) сегодня составляет $ 0,01556989 с изменением 1,09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HYPERRAM на USD составляет $ 0,01556989 за HYPERRAM.

На данный момент xRAM Liquid Staking Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 514 036, при оборотном предложении 97,24M HYPERRAM. В течение последних 24 часов, HYPERRAM торговался в диапазоне от $ 0,01459323 (минимум) до $ 0,01561578 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,03819125, тогда как исторический минимум составил $ 0,00866271.

В краткосрочной перспективе HYPERRAM изменился на -0,00% за последний час и на -5,19% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 887,45.

Рыночная информация xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM)

$ 1,51M
$ 1,51M$ 1,51M

$ 887,45
$ 887,45$ 887,45

$ 1,51M
$ 1,51M$ 1,51M

97,24M
97,24M 97,24M

97 240 808,8280164
97 240 808,8280164 97 240 808,8280164

Текущая рыночная капитализация xRAM Liquid Staking Token составляет $ 1,51M, при 24-часовом объеме торгов $ 887,45. Циркулируещее обращение HYPERRAM составляет 97,24M, а общее предложение – 97240808.8280164. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,51M.

История цен xRAM Liquid Staking Token в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01459323
$ 0,01459323$ 0,01459323
Мин 24Ч
$ 0,01561578
$ 0,01561578$ 0,01561578
Макс 24Ч

$ 0,01459323
$ 0,01459323$ 0,01459323

$ 0,01561578
$ 0,01561578$ 0,01561578

$ 0,03819125
$ 0,03819125$ 0,03819125

$ 0,00866271
$ 0,00866271$ 0,00866271

-0,00%

+1,09%

-5,19%

-5,19%

История цен xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) в USD

За сегодня изменение цены xRAM Liquid Staking Token на USD составило $ +0,00016857.
За последние 30 дней изменение цены xRAM Liquid Staking Token на USD составило $ -0,0032884666.
За последние 60 дней изменение цены xRAM Liquid Staking Token на USD составило $ -0,0078493187.
За последние 90 дней изменение цены xRAM Liquid Staking Token на USD составило $ -0,000000425937135397.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00016857+1,09%
30 дней$ -0,0032884666-21,12%
60 дней$ -0,0078493187-50,41%
90 дней$ -0,000000425937135397-0,00%

Прогноз цены xRAM Liquid Staking Token

Прогноз цены xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HYPERRAM в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена xRAM Liquid Staking Token потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену xRAM Liquid Staking Token достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены HYPERRAM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены xRAM Liquid Staking Token».

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Источник xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM)

Официальный веб-сайт

Категория :

HyperEVM EcosystemLiquid Staking Tokens

О xRAM Liquid Staking Token

Какова текущая цена xRAM Liquid Staking Token?

xRAM Liquid Staking Token торгуется по цене ₽1.164890587134512560000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 1.09%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как HYPERRAM соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 1.09% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если HYPERRAM превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как xRAM Liquid Staking Token показывает себя по сравнению с токенами категории Liquid Staking Tokens,HyperEVM Ecosystem?

В рамках сегмента Liquid Staking Tokens,HyperEVM Ecosystem HYPERRAM демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация xRAM Liquid Staking Token?

Рыночная капитализация ₽113275449.2795253440000 ставит HYPERRAM на ---е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽1.091819933402803920000 до ₽1.168323933744129120000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется HYPERRAM?

xRAM Liquid Staking Token обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку HYPERRAM?

При наличии в обращении 97240808.8280164 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.

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Страница обновлена: 2026-08-11 13:28:01 (UTC+8)

Важные обновления индустрии xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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