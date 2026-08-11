Какова текущая цена xRAM Liquid Staking Token?

xRAM Liquid Staking Token торгуется по цене ₽1.164890587134512560000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 1.09%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как HYPERRAM соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 1.09% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если HYPERRAM превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как xRAM Liquid Staking Token показывает себя по сравнению с токенами категории Liquid Staking Tokens,HyperEVM Ecosystem?

В рамках сегмента Liquid Staking Tokens,HyperEVM Ecosystem HYPERRAM демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация xRAM Liquid Staking Token?

Рыночная капитализация ₽113275449.2795253440000 ставит HYPERRAM на ---е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽1.091819933402803920000 до ₽1.168323933744129120000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется HYPERRAM?

xRAM Liquid Staking Token обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку HYPERRAM?

При наличии в обращении 97240808.8280164 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.