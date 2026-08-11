Какова текущая цена Xertra?

Xertra торгуется по цене ₽0.647595458329100960000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.76%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Xertra составляет ₽1703.580350860080000, тогда как ATL — ₽0.591609987246597760000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка STRAX?

Рыночная капитализация составляет ₽1420998791.8231848960000, что ставит актив на 830-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Xertra на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле STRAX.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 2195039712.854872 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Xertra?

Xertra входит в классификацию Smart Contract Platform,Proof of Stake (PoS), которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность STRAX?

Работа в сети -- позволяет STRAX использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.