Сегодняшняя цена Wrapped Gonka

Текущая цена Wrapped Gonka (WGNK) сегодня составляет $ 0,133789 с изменением 4,18% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WGNK на USD составляет $ 0,133789 за WGNK.

На данный момент Wrapped Gonka занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 15 843 541, при оборотном предложении 118,42M WGNK. В течение последних 24 часов, WGNK торговался в диапазоне от $ 0,132406 (минимум) до $ 0,139638 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,282399, тогда как исторический минимум составил $ 0,109233.

В краткосрочной перспективе WGNK изменился на -0,00% за последний час и на -16,07% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 12,07K.

Рыночная информация Wrapped Gonka (WGNK)

Рыночная капитализация $ 15,84M$ 15,84M $ 15,84M Объем (24Ч) $ 12,07K$ 12,07K $ 12,07K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 57,67M$ 57,67M $ 57,67M Оборотное предложение 118,42M 118,42M 118,42M Общее предложение 431 029 332,8937552 431 029 332,8937552 431 029 332,8937552

Текущая рыночная капитализация Wrapped Gonka составляет $ 15,84M, при 24-часовом объеме торгов $ 12,07K. Циркулируещее обращение WGNK составляет 118,42M, а общее предложение – 431029332.8937552. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 57,67M.