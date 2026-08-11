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Текущая цена Wrapped Gonka сегодня составляет 0,133789 USD. Рыночная капитализация WGNK составляет 15 843 541 USD. Отслеживайте обновления цен WGNK в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Wrapped Gonka сегодня составляет 0,133789 USD. Рыночная капитализация WGNK составляет 15 843 541 USD. Отслеживайте обновления цен WGNK в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Wrapped Gonka (WGNK)

Не в листинге

Текущая цена 1 WGNK в USD:

$0,132777
$0,132777$0,132777
-0,04%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wrapped Gonka (WGNK) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 13:14:15 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Wrapped Gonka

Текущая цена Wrapped Gonka (WGNK) сегодня составляет $ 0,133789 с изменением 4,18% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WGNK на USD составляет $ 0,133789 за WGNK.

На данный момент Wrapped Gonka занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 15 843 541, при оборотном предложении 118,42M WGNK. В течение последних 24 часов, WGNK торговался в диапазоне от $ 0,132406 (минимум) до $ 0,139638 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,282399, тогда как исторический минимум составил $ 0,109233.

В краткосрочной перспективе WGNK изменился на -0,00% за последний час и на -16,07% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 12,07K.

Рыночная информация Wrapped Gonka (WGNK)

$ 15,84M
$ 15,84M$ 15,84M

$ 12,07K
$ 12,07K$ 12,07K

$ 57,67M
$ 57,67M$ 57,67M

118,42M
118,42M 118,42M

431 029 332,8937552
431 029 332,8937552 431 029 332,8937552

Текущая рыночная капитализация Wrapped Gonka составляет $ 15,84M, при 24-часовом объеме торгов $ 12,07K. Циркулируещее обращение WGNK составляет 118,42M, а общее предложение – 431029332.8937552. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 57,67M.

История цен Wrapped Gonka в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,132406
$ 0,132406$ 0,132406
Мин 24Ч
$ 0,139638
$ 0,139638$ 0,139638
Макс 24Ч

$ 0,132406
$ 0,132406$ 0,132406

$ 0,139638
$ 0,139638$ 0,139638

$ 0,282399
$ 0,282399$ 0,282399

$ 0,109233
$ 0,109233$ 0,109233

-0,00%

-4,18%

-16,07%

-16,07%

История цен Wrapped Gonka (WGNK) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped Gonka на USD составило $ -0,005841488169370301.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Gonka на USD составило $ -0,0290316377.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Gonka на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Gonka на USD составило $ -0,00000022898713594.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,005841488169370301-4,18%
30 дней$ -0,0290316377-21,69%
60 дней$ 0--
90 дней$ -0,00000022898713594-0,00%

Прогноз цены Wrapped Gonka

Прогноз цены Wrapped Gonka (WGNK) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WGNK в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Wrapped Gonka (WGNK) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Wrapped Gonka потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Wrapped Gonka достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WGNK, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Wrapped Gonka».

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Источник Wrapped Gonka (WGNK)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Ethereum EcosystemWrapped-Tokens

О Wrapped Gonka

Какова текущая цена Wrapped Gonka?

Текущая оценка составляет ₽10.0096755187184560000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -4.18%.

Как рыночные настроения влияют на WGNK?

Настроения формируются под воздействием макроэкономических условий, новостей об отрасли и событий в экосистеме --. Позитивные настроения часто коррелируют с ростом объема торгов и краткосрочным повышением цен.

Какова рыночная капитализация и глобальный рейтинг Wrapped Gonka?

С рыночной капитализацией ₽1185364301.0823918640000 Wrapped Gonka занимает #919 место, что подчеркивает его влияние и масштаб на общем рынке.

Какова недавняя торговая активность?

WGNK зафиксировал ₽-- в объеме торгов за 24 часа, что демонстрирует уровень активного участия мировых трейдеров.

Насколько волатильна WGNK сегодня?

Волатильность токена составляет --%, что помогает трейдерам оценить, испытывает ли рынок стабильность или быстрые колебания.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа?

Цена колебалась между ₽9.9062037740878240000 и ₽10.4472794481071520000, что свидетельствует о внутридневной ценовой устойчивости.

Какие долгосрочные факторы влияют на Wrapped Gonka?

К таким факторам относятся циркулирующее предложение (118421037.71 токенов), тенденции принятия в рамках Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem и общая популярность сети --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 13:14:15 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Wrapped Gonka (WGNK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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