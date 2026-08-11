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Текущая цена Wise Monkey сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация MONKY составляет 237 373 USD. Отслеживайте обновления цен MONKY в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Wise Monkey сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация MONKY составляет 237 373 USD. Отслеживайте обновления цен MONKY в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Wise Monkey (MONKY)

Не в листинге

Текущая цена 1 MONKY в USD:

$0,000000027904
$0,000000027904$0,000000027904
+1,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wise Monkey (MONKY) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 13:06:41 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Wise Monkey

Текущая цена Wise Monkey (MONKY) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,39% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MONKY на USD составляет $ 0 за MONKY.

На данный момент Wise Monkey занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 237 373, при оборотном предложении 8,50T MONKY. В течение последних 24 часов, MONKY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MONKY изменился на -0,45% за последний час и на -0,66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Wise Monkey (MONKY)

$ 237,37K
$ 237,37K$ 237,37K

--
----

$ 279,26K
$ 279,26K$ 279,26K

8,50T
8,50T 8,50T

8 499 995 353 961,4
8 499 995 353 961,4 8 499 995 353 961,4

Текущая рыночная капитализация Wise Monkey составляет $ 237,37K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MONKY составляет 8,50T, а общее предложение – 8499995353961.4. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 279,26K.

История цен Wise Monkey в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,45%

+0,39%

-0,66%

-0,66%

История цен Wise Monkey (MONKY) в USD

За сегодня изменение цены Wise Monkey на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Wise Monkey на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Wise Monkey на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wise Monkey на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,39%
30 дней$ 0-84,21%
60 дней$ 0-84,98%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Wise Monkey

Прогноз цены Wise Monkey (MONKY) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MONKY в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Wise Monkey (MONKY) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Wise Monkey потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Wise Monkey достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MONKY, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Wise Monkey».

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Источник Wise Monkey (MONKY)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemMeme

О Wise Monkey

Какова текущая рыночная цена Wise Monkey?

Wise Monkey оценивается в ₽, за последние 24 часа он изменился на 0.39%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у MONKY?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии MONKY сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Wise Monkey на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов MONKY?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 8499995353961.4, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Wise Monkey?

Wise Monkey за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как MONKY показывает себя по сравнению с конкурентами из категории BNB Chain Ecosystem,Meme,Zoo-Themed,Binance Alpha Spotlight?

По сравнению с другими активами в сегменте BNB Chain Ecosystem,Meme,Zoo-Themed,Binance Alpha Spotlight, динамика MONKY зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 13:06:41 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Wise Monkey (MONKY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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