На какой блокчейн-сети работает Wigger Pig?

Wigger Pig работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена PIGGER?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на 6.73% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Wigger Pig?

Wigger Pig относится к категории Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать PIGGER с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Wigger Pig?

Его рыночная капитализация составляет ₽3574451.2447383040000, что ставит актив на 7045-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов PIGGER сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 999609016.599445 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Wigger Pig?

За последний день объем торговли PIGGER составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Wigger Pig колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.