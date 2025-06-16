Цена Whale Intel (WINT)
Текущая цена Whale Intel (WINT) сегодня составляет 0,00466058 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 898,07K USD. Цена WINT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Whale Intel:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Whale Intel в течение дня составляет +18,16%
- Оборотное предложение составляет 192,70M USD
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За сегодня изменение цены Whale Intel на USD составило $ +0,00071616.
За последние 30 дней изменение цены Whale Intel на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Whale Intel на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Whale Intel на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,00071616
|+18,16%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Whale Intel: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+13,26%
+18,16%
-11,18%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
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