Токеномика Whale Intel (WINT)

Токеномика Whale Intel (WINT)

Откройте для себя ключевую информацию о Whale Intel (WINT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Whale Intel (WINT)

WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker

Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time.

🎲 Highlights & Innovations

  • Full coverage of the Virtuals Ecosystem
  • Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets.
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Официальный сайт:
https://whaleintel.ai/

Токеномика и анализ цен Whale Intel (WINT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Whale Intel (WINT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 605,22K
$ 605,22K$ 605,22K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 227,40M
$ 227,40M$ 227,40M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,66M
$ 2,66M$ 2,66M
Исторический максимум:
$ 0,019375
$ 0,019375$ 0,019375
Исторический минимум:
$ 0,00158468
$ 0,00158468$ 0,00158468
Текущая цена:
$ 0,00266144
$ 0,00266144$ 0,00266144

Токеномика Whale Intel (WINT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Whale Intel (WINT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WINT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WINT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WINT, изучите текущую цену WINT!

Прогноз цены WINT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.