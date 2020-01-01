Токеномика Whale Intel (WINT) Откройте для себя ключевую информацию о Whale Intel (WINT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Whale Intel (WINT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Whale Intel (WINT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 605,22K $ 605,22K $ 605,22K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 227,40M $ 227,40M $ 227,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,66M $ 2,66M $ 2,66M Исторический максимум: $ 0,019375 $ 0,019375 $ 0,019375 Исторический минимум: $ 0,00158468 $ 0,00158468 $ 0,00158468 Текущая цена: $ 0,00266144 $ 0,00266144 $ 0,00266144 Узнайте больше о цене Whale Intel (WINT)

Токеномика Whale Intel (WINT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Whale Intel (WINT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WINT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WINT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WINT, изучите текущую цену WINT!

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