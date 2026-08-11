Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSMCIСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Wasabi Cheese сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация WASABI составляет 254 714 USD. Отслеживайте обновления цен WASABI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Wasabi Cheese сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация WASABI составляет 254 714 USD. Отслеживайте обновления цен WASABI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о WASABI

Информация о цене WASABI

Что такое WASABI

Официальный сайт WASABI

Токеномика WASABI

Прогноз цен WASABI

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Wasabi Cheese

Цена Wasabi Cheese (WASABI)

Не в листинге

Текущая цена 1 WASABI в USD:

$0,00027721
$0,00027721$0,00027721
-15,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wasabi Cheese (WASABI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 13:00:18 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Wasabi Cheese

Текущая цена Wasabi Cheese (WASABI) сегодня составляет $ 0 с изменением 15,11% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WASABI на USD составляет $ 0 за WASABI.

На данный момент Wasabi Cheese занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 254 714, при оборотном предложении 924,02M WASABI. В течение последних 24 часов, WASABI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00136621, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе WASABI изменился на -0,03% за последний час и на +27,98% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 11,27K.

Рыночная информация Wasabi Cheese (WASABI)

$ 254,71K
$ 254,71K$ 254,71K

$ 11,27K
$ 11,27K$ 11,27K

$ 254,71K
$ 254,71K$ 254,71K

924,02M
924,02M 924,02M

924 018 276,613333
924 018 276,613333 924 018 276,613333

Текущая рыночная капитализация Wasabi Cheese составляет $ 254,71K, при 24-часовом объеме торгов $ 11,27K. Циркулируещее обращение WASABI составляет 924,02M, а общее предложение – 924018276.613333. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 254,71K.

История цен Wasabi Cheese в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00136621
$ 0,00136621$ 0,00136621

$ 0
$ 0$ 0

-0,03%

-15,11%

+27,98%

+27,98%

История цен Wasabi Cheese (WASABI) в USD

За сегодня изменение цены Wasabi Cheese на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Wasabi Cheese на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Wasabi Cheese на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wasabi Cheese на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-15,11%
30 дней$ 0-44,12%
60 дней$ 0-53,12%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Wasabi Cheese

Прогноз цены Wasabi Cheese (WASABI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WASABI в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Wasabi Cheese (WASABI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Wasabi Cheese потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Wasabi Cheese достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WASABI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Wasabi Cheese».

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Wasabi Cheese (WASABI)

Официальный веб-сайт

Категория :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

О Wasabi Cheese

Какова текущая цена Wasabi Cheese?

Wasabi Cheese оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -15.11%.

Насколько быстро растёт сообщество WASABI?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Wasabi Cheese?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Wasabi Cheese в секторе Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов WASABI?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как WASABI соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽0.102215569220401840000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 924018276.613333 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wasabi Cheese

Страница обновлена: 2026-08-11 13:00:18 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Wasabi Cheese (WASABI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Wasabi Cheese

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Монеро

Монеро

XMR
Эфириум

Эфириум

ETH
Солана

Солана

SOL

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

up

up

UPROBINHOOD

$0,3590
$0,3590$0,3590

+259,00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,46734
$0,46734$0,46734

+834,68%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01669
$0,01669$0,01669

+33,20%

AurumX

AurumX

UMX

$0,17784
$0,17784$0,17784

-11,91%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$4,8347
$4,8347$4,8347

+168,43%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,46734
$0,46734$0,46734

+834,68%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$4,8347
$4,8347$4,8347

+168,43%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,027998
$0,027998$0,027998

+87,94%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0005065
$0,0005065$0,0005065

+62,33%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0173
$0,0173$0,0173

+23,57%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Ястребиная ФРС против роста ETF

Ястребиная ФРС против роста ETFЯстребиная ФРС против роста ETF

Приток 172M$ в ETF перед NFP: сигнал или ловушка?