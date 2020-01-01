Токеномика Veterans for the Cause (VETS)

Токеномика Veterans for the Cause (VETS)

Откройте для себя ключевую информацию о Veterans for the Cause (VETS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Veterans for the Cause (VETS)

Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives.

Официальный сайт:
https://vetsforthecause.com

Токеномика и анализ цен Veterans for the Cause (VETS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Veterans for the Cause (VETS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,36M
$ 6,36M$ 6,36M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,36M
$ 6,36M$ 6,36M
Исторический максимум:
$ 0,073523
$ 0,073523$ 0,073523
Исторический минимум:
$ 0,04060308
$ 0,04060308$ 0,04060308
Текущая цена:
$ 0,063568
$ 0,063568$ 0,063568

Токеномика Veterans for the Cause (VETS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Veterans for the Cause (VETS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VETS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VETS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VETS, изучите текущую цену VETS!

Прогноз цены VETS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.