Токеномика Veterans for the Cause (VETS) Откройте для себя ключевую информацию о Veterans for the Cause (VETS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Veterans for the Cause (VETS) Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives. Официальный сайт: https://vetsforthecause.com Купить VETS сейчас!

Токеномика и анализ цен Veterans for the Cause (VETS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Veterans for the Cause (VETS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,36M $ 6,36M $ 6,36M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,36M $ 6,36M $ 6,36M Исторический максимум: $ 0,073523 $ 0,073523 $ 0,073523 Исторический минимум: $ 0,04060308 $ 0,04060308 $ 0,04060308 Текущая цена: $ 0,063568 $ 0,063568 $ 0,063568 Узнайте больше о цене Veterans for the Cause (VETS)

Токеномика Veterans for the Cause (VETS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Veterans for the Cause (VETS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VETS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VETS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VETS, изучите текущую цену VETS!

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