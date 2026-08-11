Сегодняшняя цена Ventuals vHYPE

Текущая цена Ventuals vHYPE (VHYPE) сегодня составляет $ 54,94 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VHYPE на USD составляет $ 54,94 за VHYPE.

На данный момент Ventuals vHYPE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 817 833, при оборотном предложении 14,88K VHYPE. В течение последних 24 часов, VHYPE торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 75,86, тогда как исторический минимум составил $ 20,62.

В краткосрочной перспективе VHYPE изменился на -- за последний час и на +2,64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,79.

Рыночная информация Ventuals vHYPE (VHYPE)

Рыночная капитализация $ 817,83K$ 817,83K $ 817,83K Объем (24Ч) $ 1,79$ 1,79 $ 1,79 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 817,83K$ 817,83K $ 817,83K Оборотное предложение 14,88K 14,88K 14,88K Общее предложение 14 880,08369394974 14 880,08369394974 14 880,08369394974

Текущая рыночная капитализация Ventuals vHYPE составляет $ 817,83K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,79. Циркулируещее обращение VHYPE составляет 14,88K, а общее предложение – 14880.08369394974. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 817,83K.