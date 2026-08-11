Сегодняшняя цена useStated

Текущая цена useStated (STATED) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STATED на USD составляет $ 0 за STATED.

На данный момент useStated занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 13 870,84, при оборотном предложении 100,00B STATED. В течение последних 24 часов, STATED торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе STATED изменился на -- за последний час и на +3,05% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация useStated (STATED)

Рыночная капитализация $ 13,87K$ 13,87K $ 13,87K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 13,87K$ 13,87K $ 13,87K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация useStated составляет $ 13,87K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение STATED составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13,87K.