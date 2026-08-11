Какова текущая цена United Oasis Reserve?

Живая цена United Oasis Reserve (UXR) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает United Oasis Reserve на рынке?

В настоящее время United Oasis Reserve находится на 8345-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽1829365.8383460992000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов UXR в обращении?

Количество токенов UXR в обращении составляет 999995514.47234 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен United Oasis Reserve за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена United Oasis Reserve колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько United Oasis Reserve удалён от своего максимума и минимума за всё время?

United Oasis Reserve достиг максимальной цены ₽0.10383938681610368000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется UXR?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для United Oasis Reserve?

Текущее изменение цены -0.90% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.