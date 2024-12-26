Цена TRUMP 47 (47)
Текущая цена TRUMP 47 (47) сегодня составляет 0.0017831 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.50M USD. Цена 47 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка TRUMP 47:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 157.93K USD
- Изменение цены TRUMP 47 в течение дня составляет +23.11%
- Оборотное предложение составляет 843.73M USD
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За сегодня изменение цены TRUMP 47 на USD составило $ +0.00033473.
За последние 30 дней изменение цены TRUMP 47 на USD составило $ +0.0017037741.
За последние 60 дней изменение цены TRUMP 47 на USD составило $ +0.0008279930.
За последние 90 дней изменение цены TRUMP 47 на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00033473
|+23.11%
|30 дней
|$ +0.0017037741
|+95.55%
|60 дней
|$ +0.0008279930
|+46.44%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен TRUMP 47: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1.21%
+23.11%
+40.65%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
47th President of the United States, fighting for America. The Unstoppable Comeback Donald J. Trump has faced countless challenges, but his unbreakable spirit and determination have brought him back stronger than ever. As the 47th President of the United States, he has proven that true strength isn’t measured by defeats, but by the ability to rise and win. They tried to stop him. They tried to take his place. But Trump fought back and emerged victorious. Now, on a new mission, he’s ready to lead the restoration of America’s greatness. History is not set in stone; it’s shaped by those who dare to fight. The 47th President is here to remind the world that the real battle has just begun. Join the Movement
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