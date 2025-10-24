Что такое Tracer (TRCR)

Tracer is a blockchain-based infrastructure project designed to bring trust and liquidity to the carbon removal credit market. It leverages a dual-token model, TRCR and Carrot, to provide transparent funding, incentivize participation, and enable decentralized governance. By aligning blockchain technology with verified carbon removal projects, Tracer creates a scalable ecosystem for buyers and sellers of carbon credits.

Прогноз цены Tracer (USD)

Сколько будет стоить Tracer (TRCR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Tracer (TRCR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Tracer.

TRCR на местную валюту

Токеномика Tracer (TRCR)

Понимание токеномики Tracer (TRCR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TRCR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Tracer (TRCR) Сколько стоит Tracer (TRCR) на сегодня? Актуальная цена TRCR в USD – 0,005559 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена TRCR в USD? $ 0,005559 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена TRCR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Tracer? Рыночная капитализация TRCR составляет $ 4,21M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TRCR? Циркулирующее предложение TRCR составляет 757,87M USD . Какова была максимальная цена (ATH) TRCR? TRCR достиг максимальной цены (ATH) в 0,00622076 USD . Какова была минимальная цена TRCR за все время (ATL)? TRCR достиг минимальной цены (ATL) в 0,00551003 USD . Каков объем торгов TRCR? Объем торгов за последние 24 часа для TRCR составляет -- USD . Вырастет ли TRCR в цене в этом году? TRCR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TRCR для более подробного анализа.

