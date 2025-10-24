Текущая цена The Surfing Frenchie сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DALE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DALE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена The Surfing Frenchie сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DALE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DALE прямо сейчас на MEXC.

Цена The Surfing Frenchie (DALE)

Текущая цена 1 DALE в USD:

$0,00016092
$0,00016092$0,00016092
+0,10%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены The Surfing Frenchie (DALE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:16:42 (UTC+8)

Информация о ценах The Surfing Frenchie (DALE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00162335
$ 0,00162335$ 0,00162335

$ 0
$ 0$ 0

+3,43%

+0,16%

-11,96%

-11,96%

Текущая цена The Surfing Frenchie (DALE) составляет --. За последние 24 часа DALE торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DALE за все время составляет $ 0,00162335, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DALE изменился на +3,43% за последний час, на +0,16% за 24 часа и на -11,96% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация The Surfing Frenchie (DALE)

$ 161,13K
$ 161,13K$ 161,13K

--
----

$ 161,13K
$ 161,13K$ 161,13K

998,77M
998,77M 998,77M

998 770 545,497261
998 770 545,497261 998 770 545,497261

Текущая рыночная капитализация The Surfing Frenchie составляет $ 161,13K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DALE составляет 998,77M, а общее предложение – 998770545.497261. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 161,13K.

История цен The Surfing Frenchie (DALE) в USD

За сегодня изменение цены The Surfing Frenchie на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены The Surfing Frenchie на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены The Surfing Frenchie на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены The Surfing Frenchie на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,16%
30 дней$ 0-51,57%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое The Surfing Frenchie (DALE)

Dale is a Surfing French Bulldog featured in Disney's live-action Lilo & Stitch. The $Dale token was launched by Greg Dutcher, Dale's owner, and Dale continues to produce content across social media as he surfs and skates around Hawaii. Dale is the only Disney-featured animal with a token, and his goal is to grow Bonk's holder base and audience through his socials and event participation. Dale's team's goal is to share Dale's joy with as many people as possible.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник The Surfing Frenchie (DALE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены The Surfing Frenchie (USD)

Сколько будет стоить The Surfing Frenchie (DALE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов The Surfing Frenchie (DALE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для The Surfing Frenchie.

Проверьте прогноз цены The Surfing Frenchie!

DALE на местную валюту

Токеномика The Surfing Frenchie (DALE)

Понимание токеномики The Surfing Frenchie (DALE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DALE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о The Surfing Frenchie (DALE)

Сколько стоит The Surfing Frenchie (DALE) на сегодня?
Актуальная цена DALE в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DALE в USD?
Текущая цена DALE в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация The Surfing Frenchie?
Рыночная капитализация DALE составляет $ 161,13K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DALE?
Циркулирующее предложение DALE составляет 998,77M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DALE?
DALE достиг максимальной цены (ATH) в 0,00162335 USD.
Какова была минимальная цена DALE за все время (ATL)?
DALE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов DALE?
Объем торгов за последние 24 часа для DALE составляет -- USD.
Вырастет ли DALE в цене в этом году?
DALE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DALE для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:16:42 (UTC+8)

Важные обновления индустрии The Surfing Frenchie (DALE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.