Цена The RugCoon (RUGGA)
Текущая цена The RugCoon (RUGGA) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 191.64K USD. Цена RUGGA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка The RugCoon:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 6.75K USD
- Изменение цены The RugCoon в течение дня составляет -25.95%
- Оборотное предложение составляет 999.03M USD
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За сегодня изменение цены The RugCoon на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены The RugCoon на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены The RugCoon на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены The RugCoon на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-25.95%
|30 дней
|$ 0
|-70.20%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен The RugCoon: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.10%
-25.95%
-46.90%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal. The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself.
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