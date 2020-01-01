Токеномика The RugCoon (RUGGA) Откройте для себя ключевую информацию о The RugCoon (RUGGA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The RugCoon (RUGGA) The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal. The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself. Официальный сайт: https://www.rugga.me/ Купить RUGGA сейчас!

Токеномика и анализ цен The RugCoon (RUGGA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The RugCoon (RUGGA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 87,38K $ 87,38K $ 87,38K Общее предложение: $ 999,01M $ 999,01M $ 999,01M Оборотное предложение: $ 999,01M $ 999,01M $ 999,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 87,38K $ 87,38K $ 87,38K Исторический максимум: $ 0,00931742 $ 0,00931742 $ 0,00931742 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене The RugCoon (RUGGA)

Токеномика The RugCoon (RUGGA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The RugCoon (RUGGA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RUGGA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RUGGA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RUGGA, изучите текущую цену RUGGA!

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