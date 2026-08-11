Сколько стоит The Eagle в данный момент?

The Eagle в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на 0.01%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется EAGLE сегодня?

EAGLE продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Pump.fun Ecosystem.

Насколько популярен The Eagle сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают EAGLE.

Чем отличается The Eagle от других криптоактивов?

Являясь частью категории Pump.fun Ecosystem и созданным на сети --, EAGLE предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество EAGLE находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 999767361.604101 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена The Eagle за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽0.464506156500121680000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.