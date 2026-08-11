Цена The Bubbleheads (BUBBLE)
Текущая цена The Bubbleheads (BUBBLE) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,39% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BUBBLE на USD составляет $ 0 за BUBBLE.
На данный момент The Bubbleheads занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16 635,65, при оборотном предложении 999,78M BUBBLE. В течение последних 24 часов, BUBBLE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00389035, тогда как исторический минимум составил $ 0.
В краткосрочной перспективе BUBBLE изменился на +0,00% за последний час и на +0,96% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.
Текущая рыночная капитализация The Bubbleheads составляет $ 16,64K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BUBBLE составляет 999,78M, а общее предложение – 999782641.46479. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,64K.
+0,00%
+0,39%
+0,96%
+0,96%
За сегодня изменение цены The Bubbleheads на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены The Bubbleheads на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены The Bubbleheads на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены The Bubbleheads на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0,39%
|30 дней
|$ 0
|-8,73%
|60 дней
|$ 0
|-42,08%
|90 дней
|$ 0
|--
В 2040 году цена The Bubbleheads потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
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Какова сегодняшняя цена The Bubbleheads (BUBBLE)?
Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере 0.38%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.
Сколько токенов BUBBLE находится в обращении?
Обращающееся предложение BUBBLE составляет 999782641.46479, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.
Сколько сейчас держателей владеют The Bubbleheads?
По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей BUBBLE. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.
Какова сегодняшняя рыночная капитализация The Bubbleheads?
Рыночная капитализация составляет ₽1244652.343560993360000, что ставит The Bubbleheads на 9169-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.
Насколько активно сегодня торгуется BUBBLE?
За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.
Что вызывает недавнее движение The Bubbleheads?
Недавнее изменение цены на 0.38% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Solana Ecosystem,Meme и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.
|Время (UTC+8)
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