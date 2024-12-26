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Цена Stride Staked DYDX (STDYDX)

USD

График цены Stride Staked DYDX (STDYDX) в реальном времени

$1.74
$1.74$1.74
-0.50%(1D)

Цена Stride Staked DYDX (STDYDX) сегодня

Текущая цена Stride Staked DYDX (STDYDX) сегодня составляет 1.74 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 37.74M USD. Цена STDYDX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Stride Staked DYDX:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.72K USD
- Изменение цены Stride Staked DYDX в течение дня составляет +0.66%
- Оборотное предложение составляет 21.75M USD

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Ценовые показатели Stride Staked DYDX (STDYDX) - USD

За сегодня изменение цены Stride Staked DYDX на USD составило $ +0.01134412.
За последние 30 дней изменение цены Stride Staked DYDX на USD составило $ +0.0581864700.
За последние 60 дней изменение цены Stride Staked DYDX на USD составило $ +1.1057515560.
За последние 90 дней изменение цены Stride Staked DYDX на USD составило $ +0.635055988439286.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.01134412+0.66%
30 дней$ +0.0581864700+3.34%
60 дней$ +1.1057515560+63.55%
90 дней$ +0.635055988439286+57.47%

Анализ цен Stride Staked DYDX (STDYDX)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Stride Staked DYDX: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.69
$ 1.69$ 1.69

$ 1.77
$ 1.77$ 1.77

$ 4.47
$ 4.47$ 4.47

+1.33%

+0.66%

-15.98%

Рыночная информация Stride Staked DYDX (STDYDX)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 37.74M
$ 37.74M$ 37.74M

$ 3.72K
$ 3.72K$ 3.72K

21.75M
21.75M 21.75M

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Источник Stride Staked DYDX (STDYDX)

Официальный веб-сайт

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STDYDX на местную валюту

1 STDYDX к AUD
A$2.784
1 STDYDX к GBP
1.3746
1 STDYDX к EUR
1.653
1 STDYDX к USD
$1.74
1 STDYDX к MYR
RM7.7952
1 STDYDX к TRY
61.2828
1 STDYDX к JPY
¥273.5802
1 STDYDX к RUB
173.3562
1 STDYDX к INR
148.6134
1 STDYDX к IDR
Rp28,064.5122
1 STDYDX к PHP
102.0684
1 STDYDX к EGP
￡E.88.3224
1 STDYDX к BRL
R$10.9446
1 STDYDX к CAD
C$2.5056
1 STDYDX к BDT
207.582
1 STDYDX к NGN
2,689.3266
1 STDYDX к UAH
72.8364
1 STDYDX к VES
Bs88.74
1 STDYDX к PKR
Rs483.5982
1 STDYDX к KZT
900.1542
1 STDYDX к THB
฿59.3862
1 STDYDX к TWD
NT$56.8458
1 STDYDX к CHF
Fr1.5312
1 STDYDX к HKD
HK$13.5546
1 STDYDX к MAD
.د.م17.5044