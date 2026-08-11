Сегодняшняя цена Stray Dog

Текущая цена Stray Dog (STRAYDOG) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STRAYDOG на USD составляет $ 0 за STRAYDOG.

На данный момент Stray Dog занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 50 368, при оборотном предложении 690,00M STRAYDOG. В течение последних 24 часов, STRAYDOG торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00812607, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе STRAYDOG изменился на +0,05% за последний час и на -6,22% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Stray Dog (STRAYDOG)

Рыночная капитализация $ 50,37K$ 50,37K $ 50,37K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 50,37K$ 50,37K $ 50,37K Оборотное предложение 690,00M 690,00M 690,00M Общее предложение 690 000 000,0 690 000 000,0 690 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Stray Dog составляет $ 50,37K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение STRAYDOG составляет 690,00M, а общее предложение – 690000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 50,37K.