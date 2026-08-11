Сегодняшняя цена Strawberita

Текущая цена Strawberita (STRAWBERITA) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,62% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STRAWBERITA на USD составляет $ 0 за STRAWBERITA.

На данный момент Strawberita занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 15 167,3, при оборотном предложении 999,25M STRAWBERITA. В течение последних 24 часов, STRAWBERITA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе STRAWBERITA изменился на +0,78% за последний час и на +0,83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Strawberita (STRAWBERITA)

Рыночная капитализация $ 15,17K$ 15,17K $ 15,17K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 15,17K$ 15,17K $ 15,17K Оборотное предложение 999,25M 999,25M 999,25M Общее предложение 999 248 638,322131 999 248 638,322131 999 248 638,322131

Текущая рыночная капитализация Strawberita составляет $ 15,17K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение STRAWBERITA составляет 999,25M, а общее предложение – 999248638.322131. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 15,17K.