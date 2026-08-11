Сегодняшняя цена Stobox Token

Текущая цена Stobox Token (STBU) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STBU на USD составляет $ 0 за STBU.

На данный момент Stobox Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 123 837, при оборотном предложении 125,00M STBU. В течение последних 24 часов, STBU торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,449805, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе STBU изменился на -- за последний час и на +0,02% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 48,34.

Рыночная информация Stobox Token (STBU)

Рыночная капитализация $ 123,84K$ 123,84K $ 123,84K Объем (24Ч) $ 48,34$ 48,34 $ 48,34 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 145,69K$ 145,69K $ 145,69K Оборотное предложение 125,00M 125,00M 125,00M Общее предложение 150 000 000,0 150 000 000,0 150 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Stobox Token составляет $ 123,84K, при 24-часовом объеме торгов $ 48,34. Циркулируещее обращение STBU составляет 125,00M, а общее предложение – 150000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 145,69K.