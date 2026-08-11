Сегодняшняя цена Statera

Текущая цена Statera (STA) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STA на USD составляет $ 0 за STA.

На данный момент Statera занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 54 596, при оборотном предложении 78,32M STA. В течение последних 24 часов, STA торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,466452, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе STA изменился на -- за последний час и на +1,31% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 9,88.

Рыночная информация Statera (STA)

Рыночная капитализация $ 54,60K$ 54,60K $ 54,60K Объем (24Ч) $ 9,88$ 9,88 $ 9,88 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 54,60K$ 54,60K $ 54,60K Оборотное предложение 78,32M 78,32M 78,32M Общее предложение 78 321 913,39694169 78 321 913,39694169 78 321 913,39694169

Текущая рыночная капитализация Statera составляет $ 54,60K, при 24-часовом объеме торгов $ 9,88. Циркулируещее обращение STA составляет 78,32M, а общее предложение – 78321913.39694169. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 54,60K.