Токеномика StakeWise Staked ETH (OSETH) Откройте для себя ключевую информацию о StakeWise Staked ETH (OSETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о StakeWise Staked ETH (OSETH) Staked ETH (osETH) is the liquid staking token of StakeWise V3, a second-generation liquid staking protocol. Официальный сайт: https://stakewise.io Whitepaper: https://stakewise.io/stakewise-v3.pdf Купить OSETH сейчас!

Токеномика и анализ цен StakeWise Staked ETH (OSETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене StakeWise Staked ETH (OSETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 917,87M $ 917,87M $ 917,87M Общее предложение: $ 352,26K $ 352,26K $ 352,26K Оборотное предложение: $ 352,26K $ 352,26K $ 352,26K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 917,87M $ 917,87M $ 917,87M Исторический максимум: $ 4 228,59 $ 4 228,59 $ 4 228,59 Исторический минимум: $ 1 459,73 $ 1 459,73 $ 1 459,73 Текущая цена: $ 2 604,35 $ 2 604,35 $ 2 604,35 Узнайте больше о цене StakeWise Staked ETH (OSETH)

Токеномика StakeWise Staked ETH (OSETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики StakeWise Staked ETH (OSETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OSETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OSETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OSETH, изучите текущую цену OSETH!

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